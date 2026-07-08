山东少女遭5恶徒开煤气罐图迷奸酿爆燃 全身90%烧伤慈父割皮救女

山东寿光市发生一宗令人发指的骇人案件。一名15岁辍学少女遭多名青年诱骗吸食「笑气」，其间5名男子图谋将其性侵，竟丧心病狂地扭开煤气罐企图将她迷晕。少女中途走到客厅，接过疑犯递上的香烟点燃时，瞬间引发煤气大爆炸。少女全身高达90%严重烧伤，其父多次「割皮」移植救女，倾尽逾150万元人民币医药费。涉案的两名主犯近日受审，家属正全力追究其余3名涉案男子的法律责任。

递烟引发猛烈爆燃

据内地《封面新闻》报道，受害少女小童（化名）因父母常年在淄博打工，早年为留守儿童。去年初三辍学后，结识了涉案的社会青年。起诉书指出，2025年5月19日凌晨，20岁的李某某将小童约至22岁纪某的家中吸食笑气。纪某向李某某等人提议将小童迷晕强奸，随后竟打开睡房衣柜内的煤气罐（液化气罐）放气。

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房屋爆燃后室外监控镜头拍摄画面。 封面新闻

女受害人的伤情鉴定。

疑犯被指雇人网上造谣抹黑，并对女受害者侮辱谩骂。

清晨7时许，小童走出睡房，纪某递上一根香烟给她。当小童使用打火机点烟时，弥漫在空气中的煤气瞬间引发猛烈爆燃。

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疑犯网上抹黑推卸责任

爆炸导致小童及另外3名男子受重伤。小童全身高达90%重度烧伤，被鉴定为重伤一级。父亲吴先生悲痛表示：「我的整个后背、大腿、头皮几次取皮移植给她。」庞大的150多万元治疗费令家庭陷入绝境，疑犯至今未作分毫赔偿，小童被迫接回家中休养，其祖母更因打击过大偏瘫在床。

今年6月中旬，主犯纪某及李某某因涉嫌以危险方法危害公共安全罪、强奸罪及介绍卖淫罪出庭受审。



吴先生透露，疑犯曾串供企图将购买笑气及点烟引发爆炸的责任全推给小童，甚至在网上雇人造谣抹黑小童为「陪酒女」，引发网络欺凌。目前，针对另外3名在场且知情、曾讨论过迷晕方案的男子，吴先生持续向检察院申诉。检方正准备将案件发还警方作补充侦查，誓将所有恶徒绳之于法。

