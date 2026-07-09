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世界杯2026︱东莞男连续十多晚通宵睇波险盲 左眼视网膜突病变「漏水」

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更新时间：07:00 2026-07-09 HKT
发布时间：07:00 2026-07-09 HKT

2026年美加墨世界杯激战正酣，但球迷彻夜追看精彩赛事之余，切记要注意身体信号，否则随时「睇到盲」！广东东莞一名40岁的资深球迷，近日因为连续十多天通宵熬夜观看世界杯，每日直至清晨四、五点才入睡，左眼突然出现视物发黄、发暗及画面扭曲变形等严重症状。他大惊下前往医院求医，经眼科医生详细检查后，确诊患上急性「中心性浆液性脉络膜视网膜病变」，即俗称「中浆」的眼疾，通俗而言即其眼底黄斑区发生了严重的「漏水及积水」险象。

直线看成波浪线

据《广州日报》报道，该名不愿透露姓名的郑先生是一名狂热球迷，自世界杯开锣后，他便开启了「通宵追波」模式。由于时差关系，赛事多于香港时间深夜至凌晨举行，他连续十多日熬夜至清晨，导致睡眠严重不足。日前他一觉醒来，发现左眼视力模糊，看东西时颜色变黄、变暗，甚至连直线都看成波浪线，于是立即赶往东莞爱尔眼科医院求诊。

东莞男连续熬夜睇波，十余天后眼睛竟「漏水」。
东莞男连续熬夜睇波，十余天后眼睛竟「漏水」。

接诊的东莞爱尔眼科眼底科主任王虎指出，郑先生患上的「中浆」眼病，临床上高发于20至50岁的中青年男性。特别是性格急躁、长期处于高压工作环境、习惯彻夜熬夜，以及有吸烟与饮酒嗜好的人士，其病发风险会显著飙升。

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拖延治疗恐致永久失明

眼科专家解释，黄斑区是负责人类中心视力的核心区域。当眼底发生「中浆」时，脉络膜的血管渗漏，会导致黄斑区积水，令患者出现中央视力下降、视物变形及色觉异常。这类眼病虽然有一定自愈的可能性，但若患者拖延就医、不改变不良生活习惯，导致病情反复发作，最终将演变成慢性黄斑病变，对视力造成不可逆转的永久性损伤，甚至有失明风险。

随着世界杯进入淘汰赛的白热化阶段，王虎主任强烈呼吁广大球迷，应尽量选择在翌日观看赛事重播，保持规律的作息与充足睡眠，切忌过度透支身体。市民在观看赛事期间一旦发现眼睛有任何异样，必须立即就医诊治，切勿掉以轻心。
 

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