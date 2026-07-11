台风巴威︱内地今年首个暴雨红色预警发布 浙江临海车主集体开车上高架避险

强台风巴威横过台湾以东海域后，预料移向浙江南部至福建北部一带，周日凌晨在浙江温岭至福建霞浦一带沿岸登陆。内地中央气象台7月11日10时发布今年首个暴雨红色预警。在浙江临海，大批车主集体把车辆开上高架避险。应急管理部于7月11日针对天津、辽宁、吉林启动国家地质灾害四级应急响应。

据央视新闻，浙江温岭海面昨午出现高达4米涌浪，最南端的霞关镇，三面临海，直面海风风险高，全域一万余人已完成转移。根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于7月11日12时针对浙江、福建省洪水防御应急响应提升至Ⅲ级。

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多家机场航班全取消

截至7月11日11时，据飞常准台风路径与机场影响预报图显示，受台风「巴威」影响机场56座。7月11日，温州龙湾机场、福州长乐机场、台州路桥机场、丽水机场进出港航班已全部取消。台北桃园机场航班取消率达99%，宁波栎社机场取消率达60%。截至7月11日8:30，杭州机场各航司计划取消11日进出港航班198架次。上海两机场计划取消航班近400架次。

宁波地铁：自7月11日晚7时起全线网暂停运营

宁波市轨道交通集团有限公司7月11日通告，受台风「巴威」影响，市防指已将防台风应急响应提升至Ⅰ级，宁波地铁自7月11日中午12时起，1、2、3、4号线高架区段及部分地下车站暂停运营；自19时起，全线网暂停运营。后续恢复时间视台风情况确定。

预计，7月11日14时至12日14时，浙江、福建北部、江西东北部、安徽南部、北京、天津北部、河北中北部、内蒙古东南部、辽宁西部和北部、吉林中东部、陕西中南部、山西中南部、青海东南部、甘肃西南部、四川盆地西部、云南北部和西部、台湾岛等地有暴雨。

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浙江东部和中南部、福建北部、江西东北部、北京、天津北部、河北中北部、辽宁北部、吉林中部、四川盆地西部、台湾岛等地部分地区有大暴雨，局地特大暴雨。

北京东北部和南部、河北中部和东北部局地有250~280毫米，浙江东部和南部、福建北部局地有250~500毫米，台湾岛中北部局地有250~800毫米。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

网传影片可见，在浙江临海，大批车主集体把车辆开上高架避险，高架公路两侧停满了车，只留了中间的道路给汽车往来。有网友笑称：吃过利奇马的苦，才懂这份避险智慧。

另外，在福建，宁德华星汽车城拆除十几个道闸，开放天台500个车位，供市民在台风期间临时免费停放。有市民特意从16公里外赶来，对工作人员的贴心安排表达了感谢。汽车城负责人表示，台风期间园区停车完全免费，并将在台风过境、雨水减小后统一发布公告，让车主有序离场。