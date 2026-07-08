广西洪灾︱女村民遭毒蛇咬死 祖传蛇药诊所成热搜

台风「美莎克」为广西横州市带来极端暴雨，不仅引发严重洪涝，更酿成惊悚的次生灾害。云表镇邓圩村一处养蛇场被洪水冲毁，导致近千条蛇随洪水四散流入村庄，当中有近百条是毒蛇。



今日（8日）最新消息指出，随着洪水陆续消退，多名村民在清理灾后垃圾时不慎被出逃的毒蛇咬伤。当地医院已证实收治多名遭蛇咬伤的患者，官方强调目前抗蛇毒血清储备充足，正全力救治伤者。



内媒《新京报》报道，经多方核实获悉，广西横州云表镇一名被蛇咬伤的女子离世。参与救助的村民称，因道路不通，该女子辗转多次才送至医院治疗，他看到时女子已无意识。另一名被蛇咬伤的村民告诉记者，该女子四、五十岁、是6日晚被蛇咬伤。接诊医院消息指，确有一名被蛇咬伤者不幸离世。

清垃圾惊遇眼镜蛇 咬伤手指狂肿

据《极目新闻》报道，今日在横州城区医院病房内，见到一名受伤的云表镇村民。该村民右手食指被咬，整只右手至今仍呈严重红肿状态。村民忆述，昨日（7日）水退后返家清理一楼的垃圾，未料垃圾堆中突然蹿出一条扁头的黑色蛇，一口咬中其右手。因担心毒素扩散，曾尝试自行吸出毒液，幸随后被救援人员及时接出村送院，注射抗蛇毒血清后保住性命。

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现场救援人员透露，在搜救期间多次接获群众遭蛇咬伤的求助，从伤口及临床症状初步判断，疑似多为毒性极强的眼镜蛇。医院工作人员严正提醒，村民在清理灾后垃圾时，切勿直接用手翻动，应先使用木棍敲打发出声响「打草惊蛇」，以防毒蛇藏匿其中。

诊所澄清非血清

与此同时，一则「校椅东圩新村潘可荣诊所可治蛇毒」的互助消息在网上疯传。潘医生的儿子小潘向《现代快报》澄清，该诊所使用祖传药方治疗蛇毒，并非血清。因之前治愈过不少病人，可能是有热心病人自发在网上传播，才令诊所意外成为「网红应急救治点」。

小潘无奈表示，由于村庄自6日起便因洪灾断电，父亲的手机早已没电关机，导致许多求助电话无法拨通，一度引发部分网民的负面情绪。他澄清，父亲年事已高无法上门看诊，但诊所目前仍在正常营业，若有受伤灾民可直接前来就医。此外，对于部分网民误将他们当作救援队而进行的支付宝捐款，小潘亦表示正安排原路退回，希望大家理性看待。