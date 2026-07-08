湖北龙卷风︱大货车被吹飞30米 灾民目睹父母卷百米高空｜有片

湖北省东部遭遇历史罕见的致命强烈龙卷风袭击，灾情画面极度骇人。据湖北省应急管理厅最新消息，7月6日晚，受台风「美莎克」残余环流与梅雨锋叠加影响，黄石、黄冈、鄂州及咸宁等地爆发极端强对流天气，多个乡镇突发强烈龙卷风。



截至7日上午，灾害已造成全省1.46万人受灾、11人死亡、1人失联。其中，重灾区黄冈市黄州区遭受历史罕见的EF2级强龙卷风（风力超15级）横扫，直接经济损失高达4.5亿元人民币。

狂风横扫三分钟家园尽毁

据中国新闻周刊报道，在黄州区，龙卷风犹如巨大漏斗云掠过长江。长江社区居民李先生回忆，狂风过境仅短短三、五分钟，其自建房三楼屋顶便被生生掀翻，窗户瞬间被吹走，水电完全瘫痪。

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在社区附近的一家物流园内，负责人吴先生表示，龙卷风抵达时，他正在园区门口，眼睁睁看着在院子乘凉的父母被狂风硬生生卷至百米高空后摔落，两老遗体随后于7日先后被寻获。此外，这片被龙卷风横扫的区域内，多辆重型货车更被狂风吹飞移位达约30米远。

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大专院校天花倒塌被迫放假

当地黄冈师范学院亦遭到重创。有学生忆述，狂风暴雨来袭时宿舍突然停电，随后楼道天花板大面积塌下，不少宿舍玻璃窗被刮落击伤学生。由于学校体育场顶棚被掀翻，校方在水电瘫痪下被迫临时宣布提前放假。

专家促提升防风标准

中国科学院大气物理研究所研究员傅慎明表示，此次龙卷风在鄂州生成后，跨越长江袭击高密度人口的黄冈市区，极为罕见。由于龙卷风精准预报仍是世界难题，他建议当地政府吸取血泪教训，在未来的城市规划中，必须全面提升新建及既有建筑的抗风标准，并将极端天气风险纳入城市防灾减灾的考量。

