超强台风巴威｜逼近江苏 全省中小学停课

超强台风「巴威」预计本周末登陆华东地区，其云系直径超过1000公里，堪称台风里的「巨无霸」。中央气象台预计，台湾、浙江、福建等地将率先迎来暴雨，「或致巨大影响」，各地加紧部署防风防洪。​​​​随著台风「巴威」逐渐逼近，浙江省防指决定于7月8日中午12时启动海上防台风应急响应。 ​随着超强台风「巴威」逼近，江苏全省中小学停课，浙江多地景区关闭、音乐节取消，严阵以待防风、防洪。

江苏全省中小学停课

江苏省教育厅要求全省中小学、幼儿园及校外培训机构今明（9日及10日）两天暂停线下授课。

浙江方面，杭州临安太子尖景点9日起全线封闭，暂停游客游览、徒步登山、露营等一切户外活动，清凉峰国家级自然保护区明日起关闭。宁波湾省级旅游度假区从昨起关闭，原定周末举办的蜜桃音乐节取消。台州所有海上作业渔船全部回港避风，休闲渔船全面停止营业。

「巴威」周一上午正面吹袭美属罗塔岛，当地狂风暴雨，严重淹水，有建筑物屋顶、车辆引擎盖被吹掀开，电讯天线塔倒塌。

直径逾1000公里「巨无霸」

中央气象台昨观测，巴威目前中心位置仍在西太平洋，中心附近最大风速达每秒62米，相当于17级风以上，将以每小时25至30公里速度向西移动，周三后将先接近台湾东部海面，周五起将影响大陆东部海域，或于周日在福建北部到浙江一带沿海登陆。

相关新闻：超强台风巴威︱威达17级 珠三角迎大暴雨 广东急升西江洪水红色预警

相关新闻：超强台风巴威︱「超级巨兽」逼近台东 超市货架被抢购一空

中央气象台称，周五至周日，台湾、浙江、福建、上海、山东等地将出现暴雨。登陆后，「巴威」还可能深入内陆，华东、华中、华北、东北等地都可能迎来台风影响，需以最高级别做好防御准备。

随着「巴威」逼近，浙江当局加强港口巡查，已要求船只移至安全水域，并于周三前进入港口避风，小型渔船船员全部上岸。在安徽的港口湾水库，当局提前泄洪、腾空水库以承载「巴威」可能带来的降雨量。