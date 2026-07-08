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超强台风巴威周日袭闽浙 当局警告或致巨大影响

即时中国
更新时间：08:53 2026-07-08 HKT
发布时间：08:51 2026-07-08 HKT

超强台风「巴威」预计本周末登陆华东地区，其云系直径超过1000公里，堪称台风里的「巨无霸」。中央气象台预计，台湾、浙江、福建等地将率先迎来暴雨，「或致巨大影响」，各地加紧部署防风防洪。

直径逾1000公里「巨无霸」

中央气象台昨观测，巴威目前中心位置仍在西太平洋，中心附近最大风速达每秒62米，相当于17级风以上，将以每小时25至30公里速度向西移动，周三后将先接近台湾东部海面，周五起将影响大陆东部海域，或于周日在福建北部到浙江一带沿海登陆。

相关新闻：超强台风巴威︱威达17级 珠三角迎大暴雨 广东急升西江洪水红色预警

台风巴威路径。 中国天气@微博
台风巴威路径。 中国天气@微博

 

中央气象台称，周五至周日，台湾、浙江、福建、上海、山东等地将出现暴雨。登陆后，「巴威」还可能深入内陆，华东、华中、华北、东北等地都可能迎来台风影响，需以最高级别做好防御准备。

随着「巴威」逼近，浙江当局加强港口巡查，已要求船只移至安全水域，并于周三前进入港口避风，小型渔船船员全部上岸。在安徽的港口湾水库，当局提前泄洪、腾空水库以承载「巴威」可能带来的降雨量。

「巴威」周一上午正面吹袭美属罗塔岛，当地狂风暴雨，严重淹水，有建筑物屋顶、车辆引擎盖被吹掀开，电讯天线塔倒塌。

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