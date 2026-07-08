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华为今秋推Mate90手机 或首用韬定律新晶片

即时中国
更新时间：08:39 2026-07-08 HKT
发布时间：08:38 2026-07-08 HKT

中国科技巨头华为5月发表指导半导体产业发展的新原则——韬(τ)定律，被视为破除美国「卡脖子」（技术围堵）的重要一步。华为秋季将发布Mate90系列智能手机，内媒「科创板日报」报道，Mate90系列手机计划首次搭载基于韬定律研发的新麒麟晶片。

过去半个多世纪，晶片的升级都靠着「摩尔定律」的指引。若把晶片比作一间课室，里面的晶体管就是课桌。摩尔定律的思路是不断缩小课桌尺寸，课室能够摆越来越多课桌，晶片运算速度就会变快。不过如今课桌已经小到接近原子，继续走「越做越小」的路，只会走进死胡同，这就是摩尔定律的瓶颈。

韬定律跳出「缩小尺寸」的思路，改用缩短数据跑动时间，来提升晶片性能。希腊字母「τ」代表时间，与中文的「韬」字同音。在韬定律之下，在同一个大小的课室内，不用刻意把课桌改小，而是重新排列课桌位置、缩短同学传递书本的距离，优化走动路线，让书本（数据）传递耗时变短，整个课室的办事效率照样大幅提升，这就是韬定律的核心。
 

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