《给阿嬷的情书》︱外交部组织多国驻华使节观影 盼世界更好地读懂中国

国产电影《给阿嬷的情书》叫好叫座，连外交部也向驻华使节重点推介。7月6日，外交部邀请来自印尼、泰国、埃及、阿联酋、喀麦隆、塞尔维亚、爱尔兰、秘鲁、新西兰等74个驻华使馆、8个地区和国际组织的驻华使节夫妇和外交官共约150人共同观看电影《给阿嬷的情书》。

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外交部组织多国驻华使节观看《给阿嬷的情书》。外交部使团事务办公室

外交部组织多国驻华使节观看《给阿嬷的情书》。外交部使团事务办公室

外交部组织多国驻华使节观看《给阿嬷的情书》。外交部使团事务办公室

外交部部长助理洪磊出席并致辞，中国国家电影局常务副局长毛羽等出席。据微信公众号「外交部使团事务办公室」报道，洪磊在观影会上表示，近代以来，大量中国人远赴海外，在异国他乡扎根打拼、守望相助。他们带著勤劳善良、重情重义的品格，在异域谋生立业。

《给阿嬷的情书》以华侨跨国家书为线索，讲述了跨越时空、超越血缘的感人故事，展现了普通中国人的家国牵挂和内心真善美。希望大家通过观看这部电影，进一步走进中国人民的心灵深处，更好地读懂中国。

报道称，观影后，驻华使节同影片主创团队进行热烈交流。主创团队分享了电影创作历程和希传递的情谊。使节们表示这是一部感人至深的作品，通过观影深刻感受到中国人民重信守义的精神品质，对这种高尚情操的深厚底蕴有了更深刻认识，愿继续促进中外人文交流。