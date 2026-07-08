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西藏版LABUBU爆红︱精致藏袍配藏戏面具 潮玩结合非遗工艺人气急升

即时中国
更新时间：00:15 2026-07-08 HKT
发布时间：00:15 2026-07-08 HKT

以LABUBU为代表的公仔潮玩近年爆红，一同走红的，还有各类创意「娃衣」（公仔衫）。近期，藏式娃衣在拉萨大受欢迎。在八廓街，由网红店铺让LABUBU公仔戴上藏式饰品，意外试出爆款；在堆龙德庆区，有服装设计师联手本地阿佳（藏语音译，意为年长女性），一针一线缝出特色公仔藏服，也让藏族服饰意外出圈。

每只LABUBU都是独一无二

西藏商报报道，在拉萨八廓街网红文创店「一寸欢喜」，每件LABUBU潮玩都藏满巧思：有娃衣点缀绿松石、蜜蜡、珊瑚，藏戏面具也别在玩偶身上。

店员说，她们从去年夏天开始制作藏式娃衣。当时，有店员将原本为雪豹公仔缝制的迷你藏装，套在LABUBU身上，原本担心比例不匹配，效果却远超预期——软萌神态中多了几分西藏风情，照片迅速刷屏社交媒体，不少客人追著询问购买。  

店主朱利因而发现藏式娃衣很具市场潜力，后来团队反复调整版型，找工厂制作娃衣，店员则轮流蹲点抢购LABUBU公仔。每件成品都由店员亲手搭配装饰，每一只都是独一份的、带有西藏特色的纪念品。 

目前，店铺单独的藏式娃衣定价48元（人民币，下同），一套包含衬衣、外套与腰带等，可适配市面多数主流公仔挂件；完整的全套装扮包含公仔本体、全套娃衣与特色配饰，售价约580元，近期日均售出10至15套完整产品。「一开始没敢想能卖多少。」朱利笑道，「卖不动摆店里当装饰也好看。」 

另一边，西藏藏秀服饰有限公司潮玩设计总监李姿燕，近日为泡泡玛特等公仔设计的藏式娃衣在小红书走红，让藏族服饰以新颖方式进入大众视野。

她设计的首款娃衣名叫「嬷啦（藏语音译，意为奶奶）款」，基于泡泡玛特「哭娃」造型改装而成，模样酷似西藏慈祥的老奶奶。李姿燕回忆：「我没有投流（买流量），就是随手一发，没想到就火了。」

如今，李姿燕已设计出8至10款藏式娃衣，覆盖西藏七市地服饰特色。比如「羌塘风」，突出豪放特点，配上特意设计的官帽，传达出藏北人民的精神世界。而泡泡玛特「小野」系列，则主打碰撞风格，形成别具一格的创作特色。

同时，李姿燕的设计注重文化传承与手工质感。例如，她将由古代王子服演变而来的特制戏装「甲鲁切」融入设计当中。又例如，她以国家级非物质文化遗产项目那曲安多帽为灵感为LABUBU制作帽子，这款帽子俗称「天线帽」或「英雄帽」，帽顶色彩层次丰富。

此外，所有配饰如珍珠鬘、「邦典」（藏语音译，意为围裙）等均为纯手工制作，由拉萨市堆龙德庆区东嘎街道祥和苑社区妇女手工编织合作社的阿佳们一针一线缝制而成。

手工娃衣单套价格在200元至600元之间，李姿燕解释：「服饰的手工制作和传承的难度决定了它的价格，我们不想塑料感太重，从服饰、配饰到用料，都倾注了很多心血。」

随著这些西藏版LABUBU在小红书走红，不少人带著公仔找她定制。李姿燕透露，后期还想推出互动体验，让顾客亲身参与制作，从一件娃衣开始，让人们多靠近藏装本来的样子。

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