广西洪灾︱横州逾300人学校避灾24小时未进食 4000官兵投入救援

受台风「美莎克」影响，广西连日暴雨，有水库决堤，洪水至今已造成4死8失踪，5万人要紧急转移，超过9万人受灾。横州云表镇逾300灾民在当地一间学校避险，超过24小时没有进食；南康村则有1700村民被困山上缺水、缺粮。国家主席习近平指示有关部门全力做好抢险救灾工作。

广西多地自上周五起连场暴雨，引发水灾，南宁市河流水位暴涨，有水库决堤，导致山洪暴发。解放军和武警部队已派出4000多名官兵、民兵，投入广西、湖北救灾工作。



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7月6日，南宁横州市六蓝水库、云表水库出现漫顶及缺口，下游多个村镇受淹。

灾民熊女士向荔枝新闻表示，她是木板厂员工，6日凌晨被政府人员转移到云表镇第一初级中学避险，当时的水位「已经淹到小车的轮胎那里了」。

熊女士回忆，7月6日早上吃完早点后山洪即至，众人只能跑到教学楼躲避。「水流很急，学校围墙也全部被冲塌了。」熊女士昨晚从云表一中被转移至安置点，她介绍，包括自己在内的20多人已经从云表一中安全转移，但校内教室仍有约两三百人被困，众人从7月6日早上6点到7月7日一直未进食。

目前云表一中受灾群众正在陆续转移汇总，同时今早九点左右已有救援人员驾乘救灾艇前往云表一中运送物资。

横州南康村因遭云表水库、六蓝水库溢出的洪水夹击，全村6390人受灾，至今仍有1700人被困山上，目前急需食物、饮用水等救援物质。