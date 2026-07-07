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湖北龙卷风︱居12楼男子被扯出街入ICU 有屋苑全栋楼窗户家具被「掏空」

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更新时间：18:30 2026-07-07 HKT
发布时间：18:30 2026-07-07 HKT

湖北黄冈6日晚因极端强对流天气，遭龙卷风袭击，截今日中午最少已11人死亡、1人失踪、1.46万人受灾。龙卷风过后，市面如同战区，大量建筑物屋顶被吹走、路边树木折断、楼宇窗户趟门被吹走。有居于12楼男居民，被强风拉扯出窗，跌落地下草坪，要入ICU抢救。

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湖北黄冈是这次龙卷风吹袭的重灾区，当地屋苑的玲珑家园有大量单位被破坏，窗户玻璃大规模碎裂，窗框及露台铝趟门被扯脱，对室内造成严重破坏。

玲珑家园住户汪先生向《潇湘晨报》表示，他的小舅子，被龙卷风直接由家中吸走，直接由12楼坠落到小区绿化带，目前仍在医院的重症监护室抢救。

他表示，事发在6日晚约8时，小舅子在客厅，大风把家里的窗户吹破了，连玻璃带窗框都被大风「吸」了出去，客厅里的梳化、壁柜、餐桌全被大风带走。

汪先生指，从未在黄冈遇到这么大的雷暴大风，玲珑家园「整栋楼从上到下，所有的南向和北向的窗户直接通了，就是窗户、窗框全都没了。屋子里的壁柜、沙发、茶几、餐桌、椅子瞬间没了，直接就是整栋楼都被掏空了。」

 

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