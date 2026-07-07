北上注意｜「点都德」重庆分店猪肠粉检出禁用防腐剂 官方发声明致歉并全国下架

港人北上饮茶热点之一的的知名粤菜「点都德」，惊爆食品安全风波！国家市场监督管理总局近日发布食品抽检不合格通报，指出点都德旗下一家门市销售的招牌点心「豉油皇砂锅猪肠粉」，被验出含有国家明令禁止在米类制品中使用的防腐剂「脱氢乙酸及其钠盐」。点都德昨日（6日）于官方微信公众号发表声明，证实事件并对引起消费者担忧「深感自责、深表歉意」，目前已在全国门市统一停售并下架该款产品。

重庆分店猪肠粉原料验出「脱氢乙酸」

据国家市监局发布的《关于37批次食品抽检不合格情况的通报》显示，涉事不合格食品为「重庆点都德饮食有限公司」（即点都德重庆龙湖时代店）销售、加工日期为2025年9月2日的「豉油皇砂锅猪肠粉」。该产品被验出含有防腐剂「脱氢乙酸及其钠盐」（以脱氢乙酸计），检测值达每公斤0.556克。

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知名粤菜「点都德」。 示意图

「点都德」发布的情况说明。

根据国家《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定，肠粉等米类制品中，不得使用脱氢乙酸及其钠盐。市监局指出，经营者超范围使用该化学品，极有可能是为了延长产品保质期，或用以弥补产品在加工过程中衞生条件不佳的缺陷。

点都德：属地采购出问题

医学专家指出，「脱氢乙酸及其钠盐」虽能强烈抑制霉菌和酵母菌，但由于能被人体完全吸收并会抑制体内多种氧化酶，若长期过量摄入，将会严重损害人体健康。

点都德在情况说明中解释，此次问题源于涉事分店属地采购的猪肠粉原料。收到抽检结果当日，公司已第一时间下架重庆区域的涉事产品，并全面启动全国门市的供应链排查，暂未发现其他区域存在同类问题。点都德强调，已在全国范围统一停售该款肠粉，并已对涉事环节的相关责任人进行了严肃追责。