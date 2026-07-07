DeepSeek面试｜被质疑抄代码 前华为「天才少年」轰被严重冒犯

内地AI「深度求索（DeepSeek）」近期因大规模招聘备受关注，却惊爆面试罗生门！前华为首批「天才少年」计划入选者、知名大模型创业公司Pine AI首席科学家李博杰博士，昨日（6日）在社交平台知乎上发表长文，公开炮轰DeepSeek极其繁琐且不专业的面试流程。他痛批在第二轮面试中，面试官不仅迟到、对技术缺乏认知，甚至在其编写代码时，因他望向旁边的屏幕，便一口咬定他是在「抄写代码」，更威胁「无法证明没抄袭就终止面试」。李博杰直言感到「被严重冒犯」，当场愤而腰斩面试，并狠批这与他想像中的DeepSeek完全不同。

轰缺乏基本尊重与专业判断

现年34岁的李博杰于知乎发帖透露，他近期参与了DeepSeek的招聘。然而在通过笔试后，DeepSeek却拖延了半个月仍不安排后续面试，直至他多次催促才获安排。

李博杰发文。

李博杰简介。 微博

李博杰。微博

前华为「天才少年」轰DeepSeek面试流程。

在关键的第二轮面试中，面试官首先迟到，随后在听取李博杰介绍其过往深厚的工程项目时，显得「毫无感知」，只是机械式地不断追问「有甚么工程挑战」。随后进入代码考核环节，由于李博杰当时在家中使用双屏幕环境操作，面试官突然厉声指控他「不断在瞟左边的屏幕，正在抄代码」，并命令他立即停止，称「若无法证明没抄袭，面试就无法继续」。

尽管李博杰多番解释是双屏配置，但面试官依然坚持己见。李博杰认为对方缺乏基本尊重与专业判断，当即决定终止后续所有面试，并在文末强调「欢迎转发」。

公开资料显示，1992年出生的李博杰是顶尖学霸，中科大少年班毕业、中科大计算机（电脑）科学博士，更曾获ACM中国优秀博士学位论文奖及「微软学者」奖学金。他曾在多个国际顶级会议发表论文，亦是华为首批高薪招揽的「天才少年」之一。

此次事件迅速在科技界引发热议。此前DeepSeek曾高调发布覆盖算法、研发等7大类共33个核心岗位的大规模招聘，承诺让新人直接参与核心任务。如今面试官的傲慢与官僚作风遭到前华为天才少年公开踢爆，或致这家AI大模型巨头的雇主品牌形象大打折扣。

