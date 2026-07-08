藏马熊︱西藏领队酒店瞓至半夜被爆门 眼神吓退野生棕熊︱有片

西藏发生野熊闯入酒店，暴力爆门走入旅游领队房间事件。事主在睡梦之中，被砰砰巨响吓醒，张眼却看见一只硕大藏马熊在房间与自己对视，幸野熊未有发起袭击，自行离去。

门框满爪痕锁被毁

综合红星新闻及上游新闻报道，旅游领队梁先生在网上公开其遇险经历。梁先生日前入住西藏那曲比如县白嘎乡一间酒店，7月4日凌晨5时许，睡梦中的他被房门的巨响惊醒。

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梁先生张眼观看，竟看到一头藏马熊成功打开已反锁的房门。藏马熊在门口处与他对视数秒后，自行退出房间离开，梁先生并无受伤。

吓了一跳的梁先生起床查看，发现木门框满布熊爪痕，门锁被毁。他与酒店保安逐层搜索，未发现藏马熊踪迹。

天光后，梁先生翻看酒店CCTV，发现藏马熊疑趁酒店未关大门闯入大堂，之后爬上2楼，在走廊徘徊，然后开始用爪推开梁先生的房门，在房间逗留约10秒后退出，自行离开该楼层。

酒店指已加装防熊装置

涉事酒店工作人员说，事发当晚因住客进出时未关好酒店大门，藏马熊趁隙进入酒店并爬上二楼。目前遭损坏的房门已修缮完毕，酒店也已加装防熊设施。



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距事发酒店约百米的白嘎乡派出所民警证实，事发当晚派出所接获酒店有熊闯入的报案。民警表示，白嘎乡周边约有十余只藏马熊活动，牠们通常不怕人也不会主动攻击人类，但闯入酒店的情况极为少见。

网民对梁先生的奇遇纷纷留言，「搞不明白这玩意有什么好保护的」、「这是穿著熊外套的人」、「说实话真的能不能管制一下藏马熊 一直威胁著居民的生命 泛滥了」、「天呐，这住酒店突然钻出这个东西，魂都要吓没了」、「后怕，这玩意儿吃人的」。

藏马熊又称西藏棕熊，属棕熊的一个地理亚种，为中国国家二级保护动物。藏马熊食性杂，主要以翻掘洞穴方式捕食鼠兔与旱獭，也会取食动物尸体。目前藏马熊主要分布于西藏地区及新疆阿尔金山、昆仑山一带。