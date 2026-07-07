LV告赢奶茶店｜浙大公告「求是鹰」校徽全类别商标 网民嘲「防Armani」

今年夏天，商标维权战在全球范围内可谓「杀疯了」！继法国奢侈品牌路易威登（LV）起诉茶饮店「茉莉奶白」商标侵权获判赔千万、便利店巨头7-Eleven起诉Nike新鞋配色抄袭后，国内著名高等学府浙江大学的一项商标动作，昨日（6日）亦在网上引发强烈热议。浙大校徽上展翅飞翔的「求是鹰」图形商标正式发布公告，实现全类别覆盖保护。由于该校徽图案与知名意大利奢侈品牌Giorgio Armani（内地称阿玛尼）的「老鹰」标志高度相似，不少网民戏称这是「浙大防阿玛尼」、「阿玛尼大学的逆袭」。

「求是鹰」诞生比阿玛尼早半世纪

针对网民调侃「浙大连夜抢注商标」或「准备去告Armani」，知识产权资料澄清，这批「求是鹰」全类别商标早在去年12月便已提交申请，历经正常的7至8个月审查后于今年7月6日正式公告，并非「连夜抢注」。

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事实上，浙大校徽上的「求是鹰」雏形最早可追溯至20世纪20年代末，现行校标于1991年正式确立，比1975年创立的阿玛尼品牌早了将近半个世纪。浙大早在2004年便已就「浙大」、「求是」及「鹰图形」向国家商标局申报全类保护，一次过注册180个商标。校方表示，此次将全类别商标做深、做细，主要是为了阻断市场上层出不穷、未经授权将校徽印在T恤、帆布袋及锁匙扣上的山寨文创，确保学校商誉不被滥用。

茉莉奶白判赔LV千万 专家曝四叶花纹身世

此番全类别商标注册潮，正值多宗重磅商标官司引爆舆论之际。上月29日，苏州中院就LV诉「茉莉奶白」侵权案作出一审判决，认定后者使用的四叶花卉图形侵害了LV旗下7件注册商标权，判令赔偿高达1,030万元人民币。虽然有专家指出，双方的四叶草图案实则均源自中国新石器时代的传统纹样「柿蒂纹」，但仍难挡商标专利保护的大势。

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紧接著在7月2日，全球便利店巨头7-Eleven亦在美国入禀起诉Nike，指控其即将于7月11日（7-11品牌日）发售的Air Max 95新鞋配色抄袭了其标志性的「橙、绿、红」三色条纹，痛批Nike「冷酷且恶意地漠视品牌权利」。从Logo、配色到发售日，各大机构与高校正以前所未有的速度收紧商标防线，品牌商标保卫战已进入白热化阶段。