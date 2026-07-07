欧洲热浪︱英国留学男友热到坏 成都女逾二千运费急寄千元冷气降温

欧洲持续高温，导致冷气、风扇卖断市，有中国留学生热到坏，要远在四川成都的女友打救，在中国购买约千元人民币的移动空调，急寄英国降温，但运费却要二千多元，较冷气机还贵。

极目新闻报道，成都大学生麻芝表示，在英国留学的男友，因为宿舍没有冷气，热浪下连日房间极之闷热，「晚上根本睡不著觉，我就想寄一台（空调）过去」。



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不过，因英国的学生宿舍不准安装挂墙式冷气机，她只好购买移动式冷气，「志高的移动式空调就1000多元，运费差不多2000多元，前两天刚发货，目前还没收到。」

此外，在意大利的网民「茯苓」，上个月回国时，顺道买了部移动冷气，寄去欧洲，花了约一个月时间，始在7月初收到，但运费仅约一千元人民币。「茯苓」在网上分享指，幸好冷气机赶得及抵达，成功在这波热浪中救了自己和家中宠物的命。