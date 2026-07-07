广西洪灾｜水库决堤水淹至二楼 一家三口泡水10小时靠10厘米空隙呼吸获救｜有片

受到台风「美莎克」带来的极端特大暴雨夹击，广西多地爆发毁灭性洪涝与水库决堤险情！广西壮族自治区水文中心今日（7日）上午7时，紧急将洪水预警升级为最高级别的「红色预警」。目前，全区仍有郁江、黔江及西江等多达55条河流、70个水文站录得超警戒水位，其中西江梧州段预料将超警达5米。昨日（6日），重灾区南宁横州市的「六蓝水库」及「云表水库」更惊爆漫顶及溃坝缺口险情，洪水瞬间淹没多个村庄至二楼。南宁官方证实，截至目前已有约5.5万人受灾，紧急转移4.8万人，不幸有2人遇难。国家主席习近平对防汛救灾工作作出重要指示强调，要全力组织抢险救灾。

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水库溃坝道路变汪洋

据《南方都市报》等内媒报道，昨日上午9时许，位于横州市校椅镇的六蓝水库大坝突然漫顶并出现缺口，随后缺口不断扩大，洪水如猛兽般奔腾而下，将下方的村庄道路瞬间化为汪洋。另一重灾区云表镇的居民黄先生惊魂未定地表示，昨日接到撤离通知后出外移车，没想到回头路已被洪水截断。他透露，自己居住的5层高房屋，前两层已完全被洪水淹没，家人只能退守3楼避险，因断水断电，物资严重不足，但暂没有生命危险。

在云表农贸市场，一处民房被急流彻底吞没。屋内一家三口在死神边缘挣扎，水面已逼近天花板，三人仅能依靠顶部不足10厘米的狭小空隙维持呼吸，命悬一线。消防救援人员顶着湍急水流强行破拆，历经整整10个小时的生死营救，终成功将奄奄一息的三人全部救出。

此外，当地一个夏令营的12名师生亦被洪水围困在二楼，一楼已完全没顶。消防员驾驶橡皮艇到场，内外配合接力传递救生衣，成功引导全体师生脱险。同时，救援人员亦在六蓝水库灾区救出两名浸在水中、体力不支的八旬老人。目前，广西已调派168辆消防车、113艘舟艇及600多名消防员在一线全力搜救，随着西江水位持续上涨，抗洪形势依然极其严峻。

