仿真机械人︱春水堂推有体温有表情懂互动AI伴侣 入场价¥1.5万8月可出货

主打成人亲密消费的「春水堂」近日发布仿真机械人伴侣，入场门槛大幅下降至¥1.5万，目前已在京东、天猫平台预售，8月1日起可交货。该系列的机械人伴侣，可具有体温、表情变化、记亿及与人互动等功能。

可以主动聊天回应情感

相对动辄人民币10万起跳的订制级AI机械人不同，「春水堂」的产品明显抢攻消费者市场。新发的真实陪伴仿真机械人，三款身高规格（160 cm、165 cm、170 cm）对应起售价为人民币15,800 元、16,300 元及 16,800 元。



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该款机械人以「视觉看见、主动聊天、情感回应、记忆储存、身体温度与触觉」作为卖点。

机械人16个主动自由度完全集中于头部与面部表情的呈现，使机械人在注视、微笑、转头及聆听时，口型与眼神皆能协调配合，展现自然流畅的「活人感」。新设计解决了机械人表情僵硬、不自然，容易吓亲人的问题。

解觉感应器提升亲密互动回应

机械人在亲密互动的核心区置入5个触觉感应器，能根据用家的触摸位置、持续时间、频率与节奏，给予符合情境的肢体回应。

次世代的仿真伴侣机械人，加入「多模态情感大模型」，系统能够整合双目视觉、双麦克风听觉、触觉、姿态、时间以及历史记忆，自主理解当前情境，实现主动式互动。

硬件方面，机械人采用了具备高算力的 RK3576 晶片，并配备 8 GB RAM +64GB NAND，以满足大量本地感知与决策运算的需求。

为保护私隐，机械人的视觉画面、聊天内容及触觉回馈数据，只在本地设备内运算，视觉影像不连网，记忆内容不上传云端。