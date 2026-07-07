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菲律宾中国公民被绑架半年共7宗 同比降36%疑犯全属华籍

即时中国
更新时间：10:55 2026-07-07 HKT
发布时间：11:00 2026-07-07 HKT

中国驻菲律宾大使馆官微消息，2026年上半年，菲律宾发生的中国公民被绑架案件共7宗，较去年同期下降36%。涉案疑犯全部是中国人。

遣返4名陆籍绑匪

中国驻菲律宾大使馆的通报指出，7宗绑架案中，全是掳人绑架，所有受害人也是长期在菲律宾工作、生活或学习，地点在马尼拉及周边地区。绑匪全是中国人。

绑架原因，除了网赌、电诈、债务纠纷引发外，也有受害人因在网上交友、求职或联系学车等造成。

7宗绑架案中的所有受害人，部份在家属付出赎金后获释，或当事人伺机逃脱下，全部平安。

针对涉及中国公民案件，中菲双方上半年联合拘捕、遣返中国籍犯罪分子56人，其中包括4名绑匪。

另外，中国驻菲大使馆6日也发提醒，呼吁中国公民在菲律宾慎防诈骗，特别是「高薪务工」、虚假投资理财、网恋交友等。

 

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