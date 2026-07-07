极端天气｜湖北突遇13级雷暴大风夹龙卷风 至少11死1失联 黄冈市成重灾区｜有片

湖北省东部多地昨日（6日）晚间遭遇严重强对流天气袭击，雷暴大风及龙卷风横扫黄石、黄冈、鄂州及咸宁等地，据新华社引述当湖北省相关部门消息，截至目前，雷暴大风已造成1.46万人受灾，11人死亡，1人失联，救援救灾工作正有序开展，相关灾情还在进一步核实。

龙卷风罕见袭鄂

据湖北省应急管理厅通报，当晚7时至11时，上述地区出现雷暴大风，53个乡镇风力达8至13级，其中2个乡镇更录得13级阵风，部分乡镇出现龙卷风。

湖北省气象局首席专家王晓玲解释，今次龙卷风极为罕见，成因是台风「美莎克」残余环流与梅雨锋叠加，形成极强暖湿气流，同时东北冷涡携冷空气南下，冷暖空气激烈碰撞，产生强烈垂直风切变，形成龙卷风。对上一次湖北出现龙卷风已是2021年5月的武汉蔡甸事件。

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伤者：整个人被大风吹起

据央视新闻报道，重灾区黄冈市黄州区在当晚8时10分至8时30分的短短20分钟内，强对流天气便造成4人死亡、1人失联，并有173人因伤住院，其中8人属重症、5人危重。

当地有伤者向媒体忆述，事发时整个人被大风吹起，其后被树桩及玻璃等杂物砸伤。灾害导致大量房屋屋顶被掀翻、树木折断及农田受损，黄州区269名群众需要转移安置。

3500人全力救援

灾情发生后，应急及消防等部门已全面展开救援。黄石、鄂州、咸宁等地合共3500多名救援人员，包括武警、公安、民兵及志愿者等，已在一线全力救灾。

据湖北省气象局实时数据，截至今日（7日）凌晨，全省仍有117个天气预警信号处于生效状态，其中红色预警23个、橙色预警34个，主要以暴雨、强对流及大风预警为主。气象部门预计，7日上午黄冈市仍有大雨到暴雨，局部大暴雨。当局呼吁居民密切关注预警，做好防灾准备。

截至目前，雷暴大风已造成1.46万人受灾，11人死亡，1人失联，331人受伤，紧急避险996人，转移安置246人；倒塌房屋22间，损坏房屋4855间。湖北省委、省政府指导督促省内各相关地区进一步做好防控工作，并要求各级干部立即投入救灾，全力救治伤员，防止发生次生灾害。