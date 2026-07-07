超强台风巴威︱威达17级 珠三角迎大暴雨 广东急升西江洪水红色预警

华南地区正面临超强台风吹袭。内地中央气象台及广东省水文部门今日（7日）发布紧急灾害预警，超强台风「巴威」已在西北太平洋狂飙至「17级以上」的巅峰强度。与此同时，广东多地今日迎来狂风暴雨，珠三角及粤西局部地区有大暴雨；受上游持续强降雨影响，当局今早紧急升级发布西江封开河段「洪水红色预警」。预计明日（8日）上午洪水将溢出堤坝，直接淹没肇庆封开县旧城区，当局正部署大撤离。

西江洪水明早越堤 封开旧城面临没顶

广东省气象局最新预报指出，今日（7日）广东西部（粤西）及珠江三角洲市县天气恶劣，将有大雨至暴雨，局部地区更会出现大暴雨；其余市县则为多云，伴有雷阵雨或局部大暴雨。气温方面呈现两极，粤东、梅州及河源等地天气酷热，最高气温达摄氏33至35度，其余市县普遍介乎28至32度。持续的暴雨天气进一步加剧了广东流域的防汛压力。

超强台风巴威。 weather爱好者@微博

超强台风巴威。 weather爱好者@微博

广东降雨预报。 广东天气

台风动向方面，今日上午8时，超强台风「巴威」中心位于关岛塞班偏西方向约640公里的洋面上。其中心最低气压降至915百帕，中心附近最大风力高达17级以上（约每秒62米）。预计「巴威」将以每小时25至30公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大，对华南沿海构成潜在重大威胁。

暴雨连场下，西江流域水位呈「断崖式」急速上涨。今日上午8时，肇庆市封开县江口镇的西江封开江口站，水位已飙升至17.24米，逼近17.80米的警戒线。

水文部门预测，封开江口站将于今日中午前后正式突破警戒水位，并在明日（8日）上午疯狂飙升至22.0米左右，彻底超过旧城区的堤顶防洪高度，造成洪水越堤。目前，当地政府已全面启动应急抢险预案，紧急呼吁沿河低洼地区的商户及居民立刻撤离并转移物资，以防洪灾造成严重洪涝伤亡。