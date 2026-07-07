中国观察：央视新片《布达拉宫》 活佛转世权属中央

西藏拉萨的布达拉宫是海拔最高的世界文化遗产，历时两年拍摄的官方纪录片《布达拉宫》上周在央视首播完毕，共分7集，其中第5集《掣签》主讲清政府如何规范活佛转世、创立金瓶掣签法定制度。

该集背景是18世纪末，六世班禅进京朝觐后圆寂，其兄长独占朝廷赏赐、巨额遗产；弟弟分赃不成，叛逃尼泊尔，怂恿廓尔喀军队入侵西藏，洗劫扎什伦布寺，抢走佛像法器、乾隆御赐金册。乾隆震怒，派福康安领兵翻越喜马拉雅收复失地，逼使廓尔喀臣服。战后清廷彻查战乱根源，认定活佛转世无统一法度、地方势力操控作弊是动乱核心诱因。乾隆决定彻底规范转世流程。

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1793年，乾隆下令打造两只金瓶（金奔巴瓶），一只送往拉萨大昭寺，用于制订达赖、班禅等转世；一只留存北京雍和宫，管理蒙青甘活佛转世。同年，清廷颁布《钦定藏内善后章程二十九条》，确定金瓶掣签制度，规定了大活佛转世灵童寻访、掣签、坐床全流程必须在中央政府监督下完成，否则无合法宗教身份。1822年认定十世达赖喇嘛，就是金瓶制度落地后第一次用于达赖转世。

纪录片强调，金瓶掣签制度「确立了中央政府对大活佛转世最终认定的绝对权威」，「是乾隆辑藏安边、治藏安边、治国安邦的重要政策体现」。片尾指出，对有影响力的大活佛转世，采用金瓶掣签认定，并报中央政府批准已成「历史定制」，而国内寻访灵童的历史传统，也「早已成为活佛转世不可更改的重要原则和制度」。

昨日是十四世达赖91岁，他近年接连提出许多转世新论调，包括可在境外转世、转世灵童可以是外国人、可能是女性，甚至不转世。官方此时推出《布达拉宫》，可以理解为以正视听，重申达赖转世必须恪守「国内寻访、金瓶掣签、中央批准」 的既定规则。

纪晓华