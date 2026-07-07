内地男星刘烨结婚17周年 送法籍妻冷气机

6月以来，毋须繁琐安装的中国产移动冷气机，迅速成为欧洲人熬过酷暑的「救命神器」，在当地一机难求。前日，内地男星刘烨发文庆祝与法籍妻子安娜结婚17周年，人在法国的安娜现身评论区，表扬丈夫给她送来「最浪漫的」结婚纪念日礼物：冷气机！

2006年，刘烨与法国摄影师、艺术家安娜相恋，09年在北京结婚，育有一子一女。7月5日，他在社交帐号上写道：「在一起20年，结婚17年，玫瑰婚。」中文很好的安娜则在评论区热情回应刘烨：「结婚纪念日快乐，我的爱。」安娜还透露，刘烨提前一天送了她最浪漫的礼物：在法国尼斯买到了冷气机，「你最厉害！」

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对于欧洲民众抢购中国冷气机，外交部发言人毛宁昨回应说，在中欧贸易中，消费者得到了实惠、供应商获取了利润，不可能强买强卖，而是双向选择、共同受益。