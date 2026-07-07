Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地男星刘烨结婚17周年 送法籍妻冷气机

即时中国
更新时间：08:45 2026-07-07 HKT
发布时间：08:44 2026-07-07 HKT

6月以来，毋须繁琐安装的中国产移动冷气机，迅速成为欧洲人熬过酷暑的「救命神器」，在当地一机难求。前日，内地男星刘烨发文庆祝与法籍妻子安娜结婚17周年，人在法国的安娜现身评论区，表扬丈夫给她送来「最浪漫的」结婚纪念日礼物：冷气机！

2006年，刘烨与法国摄影师、艺术家安娜相恋，09年在北京结婚，育有一子一女。7月5日，他在社交帐号上写道：「在一起20年，结婚17年，玫瑰婚。」中文很好的安娜则在评论区热情回应刘烨：「结婚纪念日快乐，我的爱。」安娜还透露，刘烨提前一天送了她最浪漫的礼物：在法国尼斯买到了冷气机，「你最厉害！」

相关新闻：世纪热浪︱欧中冷气销售一个疯抢一个惨淡 中国电商外售额飙近40倍

对于欧洲民众抢购中国冷气机，外交部发言人毛宁昨回应说，在中欧贸易中，消费者得到了实惠、供应商获取了利润，不可能强买强卖，而是双向选择、共同受益。

最Hit
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
足球世界
5小时前
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医（右图：唐绮晴摄）
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
12小时前
世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场
世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场
足球世界
3小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
时事热话
20小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
20小时前
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
影视圈
12小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
22小时前
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
时事热话
18小时前
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
影视圈
15小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT