内蒙古公路车祸惊天大爆炸 冒出巨型蕈状云酿2死4伤

中国331国道内蒙古自治区路段日前发生一宗极其罕见且威力巨大的危险化学品大爆炸事故。一辆载满危险化学品硝酸铵的运输车与一辆货车发生猛烈相撞后起火，随后引发惊天大爆炸。现场火球腾空并罕有地冒出巨型「蕈状云」，爆炸冲击波更波及远处车辆。官方证实，事件至今已不幸造成2人死亡、4人受伤。

运输车相撞先起火 冲击波震碎远处车窗

据《北京日报》及官方披露，事发于昨日（5日）中午11时27分左右，地点位于内蒙古东乌珠穆沁旗满都宝力格镇的331国道路段。涉事的331国道为连接辽宁省丹东市至新疆维吾尔自治区阿勒泰的交通要道。事发时，该辆载送危险化学物品硝酸铵的运输车辆，与另一辆货车在上址迎头撞上，导致两车严重损毁。

现场瞬间升起巨大的蕈状云，威力骇人。X@LUOXIANG_PMTQ

火势触发硝酸铵猛烈大爆炸。X@newszg_official

路面被炸至碎裂。新华社

从网络疯传的现场影片可见，两车相撞后，硝酸铵运输车首先起火燃烧，现场冒出浓浓黑烟。未几，火势触发硝酸铵猛烈大爆炸，现场瞬间升起巨大的蕈状云，威力极为骇人。受爆炸强大冲击波波及，连停留在远处的车辆，其挡风玻璃亦被当场震碎，路面更被炸至碎裂。

当局调查指出，两车相撞的第一时间已导致双方车上人员2死1伤，随后发生的剧烈爆炸与冲击波，进一步导致现场其他车辆上的3人受伤，令伤亡人数增至2死4伤。事故引发大批内地网民极大震撼与关注，纷纷形容画面惊心动魄，并直言在路上行驶时，一旦发现载有危险化学品的车辆，必须尽量保持安全距离，以免发生意外时遭受波及。