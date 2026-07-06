国家民航局原纪检组组长梁潮平主动投案落马
更新时间：18:36 2026-07-06 HKT
发布时间：18:36 2026-07-06 HKT
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央视新闻报道，中国民用航空局原党组成员、纪检组组长梁潮平涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
公开资料显示，现年71岁的梁潮平是江西南昌人，历任中办人民大会堂管理局工人、副科长，中办人事局、中办机关党委主任科员、副处长、处长、助理巡视员；
1997年8月，任中直工委（全称中共中央直属机关工作委员会）研究室副主任；2000年10月，任中直工委办公室副主任；2002年4月，任中直纪工委办公室副主任（主持工作）、中直纪工委委员；2003年4月，任中直纪工委委员、办公室主任（正局级）（2005年11月起兼任中直工委机关党委副书记）；2007年5月，任中直纪工委副书记、办公室主任，中直工委机关党委副书记。
2012年6月，梁潮平任中国民用航空局党组纪检组组长、党组成员。
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