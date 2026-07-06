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麻辣烫︱宁夏姊妹胃口少埋单¥15 老板嫌价码细追出门口大骂︱有片

即时中国
更新时间：18:14 2026-07-06 HKT
发布时间：18:14 2026-07-06 HKT

内地流行小食麻辣烫一向按重计费，宁夏中卫却有一间麻辣烫店，不满两名女顾客只买¥15元，以「没心思做」为由拒绝备食，更追出门口对2人嘲讽及谩骂。事件在网上发酵后，店家就事件道歉及赔偿¥300，但事主表明会继续投诉。

宁夏中卫网民邵女士表示，4日与妹妹到当地一间福萍食店买麻辣烫，由于妹妹已吃饭，所以只选了少量食材，埋单计费只要15元。男老板即一脸嫌弃，称15元太少，「没心思做」拒售。

邵女士于是与妹妹离开，谁知男老板仍不忿气，追出门口指责嘲讽二人，「吃不起就别吃，两个人点一点点」、「是卖（淫）的」。

双方争执后，邵女士报警，并将经过在网上公开，获得大量网民声援，多家媒体也发评论批评涉事店家的服务态度，太过唯利是图。

邵女士6日指，涉事店家已道歉及赔偿300元，但她坚持要继续向市监部门投诉，希望食店停业整改。

 

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