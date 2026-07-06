中国机械人出口首5月总值近¥200亿 一种类独占逾七成

中国研发的各类机械人走向世界，海关统计数据显示，令年首5个月，国产机械人出口到全球150个国家或地区，数量达1037.7万台，出口总值达199.9亿元人民币，当中仅清洁机械人的总值已达140亿。

央视新闻报道，据海关统计，今年前5个月国产机械人加速走向全球。各类单独列名的机械人合计出口1037.7万台，出口总值达199.9亿元人民币，产品远销全球150多个国家和地区。其中，欧盟和东协为主要出口目的地。

中国产的机械人出口量不断上升，当中清洁机械人占最多。新华社

从细分品类看，国产机器人出口已形成多元矩阵格局。清洁机械人领跑全品类，出口额达140亿元，占机械人出口总值的7成以上。

在工业应用赛道，前5个月大陆国产工业机械人出口约7万台。搭载视觉识别与智慧算法的搬运机械人，广泛投入海外基建、交通等大型工程；具备自动扫描建模功能的焊接机械人，可实时测算最优工艺方案。在前沿新兴赛道，智慧仿生机械人出口超8000台，涵盖设备巡检、科研教学、公共服务等场景。