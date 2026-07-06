Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国机械人出口首5月总值近¥200亿 一种类独占逾七成

即时中国
更新时间：17:50 2026-07-06 HKT
发布时间：17:50 2026-07-06 HKT

中国研发的各类机械人走向世界，海关统计数据显示，令年首5个月，国产机械人出口到全球150个国家或地区，数量达1037.7万台，出口总值达199.9亿元人民币，当中仅清洁机械人的总值已达140亿。

央视新闻报道，据海关统计，今年前5个月国产机械人加速走向全球。各类单独列名的机械人合计出口1037.7万台，出口总值达199.9亿元人民币，产品远销全球150多个国家和地区。其中，欧盟和东协为主要出口目的地。

中国产的机械人出口量不断上升，当中清洁机械人占最多。新华社
中国产的机械人出口量不断上升，当中清洁机械人占最多。新华社

从细分品类看，国产机器人出口已形成多元矩阵格局。清洁机械人领跑全品类，出口额达140亿元，占机械人出口总值的7成以上。

在工业应用赛道，前5个月大陆国产工业机械人出口约7万台。搭载视觉识别与智慧算法的搬运机械人，广泛投入海外基建、交通等大型工程；具备自动扫描建模功能的焊接机械人，可实时测算最优工艺方案。在前沿新兴赛道，智慧仿生机械人出口超8000台，涵盖设备巡检、科研教学、公共服务等场景。

最Hit
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
01:19
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
影视圈
3小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
7小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
时事热话
5小时前
IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
00:49
IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
教育新闻
4小时前
中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子
中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子
影视圈
6小时前
郑秀文为启德演唱会2026延期致歉认感震惊：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改办答谢会补偿歌迷
郑秀文为启德演唱会2026延期致歉认感震惊：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改办答谢会补偿歌迷
影视圈
3小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
世界杯2026│美斯、麦巴比、夏兰特同入7球金靴争崩头 数目相同点样分高下？
世界杯2026│美斯、麦巴比、夏兰特同入7球金靴争崩头 数目相同点样分高下？
足球世界
3小时前
随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮
随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮
时事热话
7小时前
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT