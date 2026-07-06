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受贿超22亿元 南京经开区管委会原常务副主任杨有林被判死刑

即时中国
更新时间：17:27 2026-07-06 HKT
发布时间：17:27 2026-07-06 HKT

今日（6日），江苏省常州市中级人民法院一审宣判江苏省南京经济技术开发区管委会原常务副主任杨有林受贿、贪污、行贿、挪用公款、滥用职权、洗钱案，涉案金额高达22亿元（人民币，下同），杨有林被处死刑，并没收个人全部财产。杨有林当庭认罪。

经审理查明：杨有林自1993年起长期在南京担任多职，并利用职务之便，为相关单位和个人在承接工程、企业经营、土地出让、资金周转等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合人民币22.14亿多元。

杨有林还伙同他人骗取财政资金，挪用国有公司资金，违规安排土地拆迁建设等，数罪并罚。法院称，虽然杨有林揭发他人犯罪行为，具有立功表现，但综合其所犯受贿罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，不足以对其从轻处罚。

 

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