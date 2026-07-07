浙江女95后高考失利回乡开高端民宿 入住率逾90%年赚千万人民币︱有片

内地许多学生也视高考成绩左右人生，浙江有95后高考失手，欠约30分未能如愿入读第一志愿，遗憾地没读上电子商务，只能退而求其次读旅游管理，却因此改写了人生规划，在家乡开办特色民宿晋身出色创业者，民宿预订要等待半年，年收入达1000万人民币（下同）。

欠30分被逼改读旅游管理

蓝晴霞2014年参加高考，却因发挥不佳，距离入读第一志愿浙江理工大学的电子商务，仅差约20、30分，只能读第二志愿浙大城市学院旅游管理。

在家人支持鼓励下，蓝晴霞很快平伏心情，投入到文旅新跑道。至大二时，蓝晴霞到莫干山学习乡村文旅，触动她开办特式民宿念头，回校时申请学生创业贷、民宿专项贷，集得200多万资金。



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蓝晴霞透露，在启动创业前，为让父母明白她的想法，先花了半年带二人走访各地特色民宿，证明市场有很大潜力。

获得父母支持和筹集到资金后，蓝晴霞花了10个月施工，将民宿设计变为现实，她和父母为了施工，搬到闲置杂物厂房暂住，擅长园艺的父亲包揽庭院景观设计，母亲负责后勤采购，蓝晴霞依托旅游管理专业知识，统筹规划、对接客源、布局线上宣传。

16秒短片爆红网络

2017年7月，蓝晴霞走高端路线的「阿忠的家」，在湖州市安吉横山坞村老家开业。



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民宿首两年，便获携程评分4.9，淡季入住率45%，旺季入住率100%，年平均入住率70%的不俗成绩。

2020年，蓝晴霞敏锐地感觉到短片潮流，每日拍摄民宿日常在网上推广，其中1条漫山梨花层层盛放，小院里萨摩耶慢悠悠踱步的16秒短片成功爆出，获500多万播放量，直接带来百万订单，令阿忠的家成为网红民宿，入住率常年稳定在90%以上，订单直接排到半年之后。

擅长为旅客提供情绪价值，发掘乡村乐趣的蓝晴霞，除了「阿忠的家」外，年前又接手「小瘾青山集」渡假村，短短半个月，通过直播间卖出了2400多间客房，3个月后，单月客房营业额达7位数，成为乡村度假新地标。如今两家民宿40余间客房，全年营收近千万，仅去年八月单月营收就达到150万。