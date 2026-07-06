台籍日裔媒体人矢板明夫 台中被兜锤窝面溅血

日本媒体人矢板明夫今日(6日）在台中出席演讲后，遭神秘男子尾随，爆粗辱骂并一拳打中脸部，施袭者迅即逃去，矢板明夫面部受伤流血。台中警局表示已设专案组追缉疑凶。

遭1.8米男子尾随

综合台媒报道，矢板明夫今早应邀到台中为春雨文教基金会演讲，活动结束后，他准备离开酒店时，遭一名高约180厘米、戴帽穿黑衣男子尾随。

闭路电视拍到的在逃疑凶。

黑衣男突然逼近矢板明夫，大骂三字经，之后突挥出一拳重重打中矢板明夫脸部，然后逃去。矢板明夫被打至满嘴鲜血，送医救治。

台中第六警分局指，翻查闭路电视后已锁定疑犯，目前全力追捕中。

矢板明夫53岁，出身遗华日侨家庭，于天津出生成长，15岁移民回日本。投身媒体后，矢板明夫曾驻北京10年，之后派驻台湾。2024年入籍台湾。