台籍日裔媒体人矢板明夫被兜锤窝面溅血 港男在台中机场落网

日本媒体人矢板明夫今日(6日）在台中出席演讲后，遭神秘男子尾随，爆粗辱骂并一拳打中脸部，施袭者迅即逃去，矢板明夫面部受伤流血。一名廖姓香港男子涉案，拟搭机逃往 釜山时在机场被捕。

遭1.8米男子尾随

综合台媒报道，矢板明夫今早应邀到台中为春雨文教基金会演讲，活动结束后，在准备离开酒店时，遭一名高约180厘米、戴帽穿黑衣男子尾随。

黑衣男突然逼近矢板明夫，大骂三字经，之后突挥出一拳重重打中矢板明夫脸部，然后逃去。矢板明夫被打至满嘴鲜血，送医救治。

闭路电视拍到的在逃疑凶。

调阅周边监视器后，迅速锁定33岁廖姓香港男子有重大嫌疑， 并掌握他犯案后前往台中国际机场疑似想逃，随即取得拘票赶赴机场。

警方赶抵机场后，发现廖男已换上白色上衣坐在候机室，机票目的地为南韩釜山。警员当场上前拦截，于下午近4时将他逮捕。据了解，廖男面对警方询问时，多次辩称自己是「认错人」，是否另有犯案动机仍有待进一步调查。

53岁的矢板明夫出身遗华日侨家庭，于天津出生成长，15岁移民回日本。投身媒体后，矢板明夫曾驻北京10年，之后派驻台湾。2024年入籍台湾。