啃老逆子︱海口夫妇10年遭子榨百万申保护令 网民：自己种的因

海南海口琼山区人民法院近日发出一份人身安全保护令，禁止一名男子对其父母实施骚扰、跟踪及接触等行为。案情指，涉案父母长期溺爱独子，多年来对其要求有求必应，岂料换来儿子愈发疯狂的索取。

相关新闻：汶汶遭割颈︱52岁凶手行凶动机疑曝光 「啃老族」月靠父母$7400生活

「不给钱就翻脸」

过去十年间，儿子累计挥霍了父母近百万元人民币，且稍有不顺心，便会对双亲恶言相向，甚至进行人身威胁。受害父母因而陷入「给钱就太平，不给就翻脸」的恶性循环，既无力摆脱，亦羞于向外声张。

最终，在当地「人大代表+法院+综治」的协同机制支持下，法院依法快速审查此案，认定两名长者面临家庭暴力的现实危险，遂作出裁定：禁止该名逆子骚扰、跟踪和接触父母，裁定有效期为6个月。若违反保护令，被申请人将面临罚款或拘留；若情节严重构成犯罪，将被依法追究刑事责任。

对于这宗海口逆子啃老案，不少网民看后并未给予同情，反而纷纷留言反讽：「养儿防老嘛」、「就是啊，生儿子的福报，尊重祝福」。

也有许多人认为这完全是父母溺爱的代价，直言：「我一点都不同情，自己种的因，结的果也自己慢慢品尝吧！」、「喜欢惯著是吧，自己受著」，更有人惊叹这名儿子的破坏力简直是「不愧是核武器儿子，这杀伤力」。