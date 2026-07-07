Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啃老逆子︱海口夫妇10年遭子榨百万申保护令 网民：自己种的因

即时中国
更新时间：17:00 2026-07-07 HKT
发布时间：17:00 2026-07-07 HKT

海南海口琼山区人民法院近日发出一份人身安全保护令，禁止一名男子对其父母实施骚扰、跟踪及接触等行为。案情指，涉案父母长期溺爱独子，多年来对其要求有求必应，岂料换来儿子愈发疯狂的索取。

相关新闻：汶汶遭割颈︱52岁凶手行凶动机疑曝光 「啃老族」月靠父母$7400生活

「不给钱就翻脸」

过去十年间，儿子累计挥霍了父母近百万元人民币，且稍有不顺心，便会对双亲恶言相向，甚至进行人身威胁。受害父母因而陷入「给钱就太平，不给就翻脸」的恶性循环，既无力摆脱，亦羞于向外声张。

最终，在当地「人大代表+法院+综治」的协同机制支持下，法院依法快速审查此案，认定两名长者面临家庭暴力的现实危险，遂作出裁定：禁止该名逆子骚扰、跟踪和接触父母，裁定有效期为6个月。若违反保护令，被申请人将面临罚款或拘留；若情节严重构成犯罪，将被依法追究刑事责任。

对于这宗海口逆子啃老案，不少网民看后并未给予同情，反而纷纷留言反讽：「养儿防老嘛」、「就是啊，生儿子的福报，尊重祝福」。

也有许多人认为这完全是父母溺爱的代价，直言：「我一点都不同情，自己种的因，结的果也自己慢慢品尝吧！」、「喜欢惯著是吧，自己受著」，更有人惊叹这名儿子的破坏力简直是「不愧是核武器儿子，这杀伤力」。

最Hit
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
时事热话
8小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
4小时前
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
即时娱乐
10小时前
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
影视圈
8小时前
星岛申诉王 | 港车北上回港带烟被罚$5700 港男亲述中伏位警世：司机不享19支香烟豁免
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
申诉热话
10小时前
00:42
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
20小时前
港珠澳大桥的士爆炸陷火海 火舌跌落马路 尾随司机惊吓「哗哗声」
00:31
港珠澳大桥的士爆炸陷火海 火舌跌落马路 尾随司机惊吓「哗哗声」
突发
1小时前
世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用
00:36
世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用
足球世界
8小时前
TVB「经典肥佬绿叶」徐广林罕曝光  变咏春宗师身形大变拳拳有力  本为富二代曾揸巴士
TVB「经典肥佬绿叶」徐广林罕曝光  变咏春宗师身形大变拳拳有力  本为富二代曾揸巴士
影视圈
9小时前