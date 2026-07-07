广西洪灾｜至少4死8失踪8.4万人受灾 习近平要求全力救援

近日，台风「美莎克」对广西造成严重影响，多地出现严重洪涝。7月6日上午，南宁横州市六蓝水库、云表水库出现漫顶及缺口情况，南宁宾阳县六旺水库出现漫坝情况。目前已造成至少4死8失踪，8.4万人受灾。习近平对防汛救灾工作作出重要指示强调，要全力组织抢险救援、伤员救治、群众安置，扎实做好防灾救灾各项工作，确保人民群众生命财产安全。

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7月7日上午，广西南宁市召开第二场防汛救灾新闻发布会，通报横州市、宾阳县防汛救灾进展情况。通报指，截至7日11时，横州市死亡4人、失联8人。据统计，横州市受灾群众84700人，应转移54468人，已紧急转移安置53808人，剩余660名群众还在分批次组织撤离，预计今天完成转移；宾阳县受灾群众8606人，应转移8150人，已全部紧急转移安置完毕。

此前内媒报道，广西水文部门监测，南宁、防城港、北海、柳州、桂林等市，部分地区录得暴雨到大暴雨，局部地区特大暴雨，其中南宁市宾阳县录得日雨量637毫米。

暴雨成灾下，南宁部份江河水位急升，有水库发生严重险情，防汛应急响应提升至一级。央视新闻报道，南宁横州市六蓝水库有坝体出现缺口，多个部门展开抢险救援和转移民众工作。

广西全区共有65条河流82个水文站超出警戒线，最多达到5.8米，当局提醒沿江区域有关单位及民众加强防范，及时避险。

国铁南宁局表示，为确保旅客列车安全，途经南广铁路相关列车今日停运。