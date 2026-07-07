广西洪灾｜多个水库出现险情 习近平对防汛救灾工作作出重要指示

近日，台风「美莎克」对广西造成严重影响，多地出现严重洪涝。7月6日上午，南宁横州市六蓝水库、云表水库出现漫顶及缺口情况，南宁宾阳县六旺水库出现漫坝情况。据初步统计，洪涝灾害造成的受灾人口约5.5万人，目前已致2人死亡。习近平对防汛救灾工作作出重要指示强调，要全力组织抢险救援、伤员救治、群众安置，扎实做好防灾救灾各项工作，确保人民群众生命财产安全。

此前报道，广西受风暴「美莎克」影响，持续出现强降雨，多地成灾，有地方洪水淹至近2楼高，南宁市宾阳县录得日雨量637毫米。南宁横州六蓝水库有坝体出现缺口，多个部门展开抢险救援和转移民众工作。

广西南宁当局6日晚上召开防汛救灾新闻发布会，通报横州市、宾阳县防汛救灾相关情况。据初步统计，南宁因水库上游洪涝灾害造成的受灾人口约5.5万人，目前已疏散4.8万人。截至目前，公安接报因此次洪涝灾害造成的死亡人数为两人。

综合内媒报道，广西水文部门监测，南宁、防城港、北海、柳州、桂林等市，部分地区录得暴雨到大暴雨，局部地区特大暴雨，其中南宁市宾阳县录得日雨量637毫米。

暴雨成灾下，南宁部份江河水位急升，有水库发生严重险情，防汛应急响应提升至一级。央视新闻报道，南宁横州市六蓝水库有坝体出现缺口，多个部门展开抢险救援和转移民众工作。

广西全区共有65条河流82个水文站超出警戒线，最多达到5.8米，当局提醒沿江区域有关单位及民众加强防范，及时避险。

国铁南宁局表示，为确保旅客列车安全，途经南广铁路相关列车今日停运。