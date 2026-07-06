末世妖象︱河北张家口现恐怖乌云 目击者：感觉会被吃掉︱有片

河北张家口4日傍晚，天空出现异象，大片乌黑云层，状如海浪，张牙舞爪似压向地面，目击者纷纷惊呼，称乌云狰狞恐怖，令现场仿如末世，「感觉自己会被吃掉」。

强对流天气生弧状云

网上疯传的现场影片显示，在张家口一片草原，一群游客拍摄到天空出现如翻滚波浪的大片黑云，原本晴天的空中，迅速被如同大片的黑色布幕覆盖，云层低垂厚重、边缘整齐。

影片所见，乌黑云层推进时伴有狂风，但部份区域有金光自云中缝隙透出，明暗对比强烈，感觉超现实。

目击者被此气象奇观震摄，纷纷惊呼，有人称是妖云降临，有人询问是否龙卷风。

据当地气象部门指，事发时张家口已发出雷电黄色预警，提示将出现雷阵雨、短时强降雨、雷暴大风甚至冰雹。

而黑云过境约半小时后降下雷雨，雨势急促，降水后天空部分区域出现火烧云、云海景观。

气象部门解释，该乌云是强对流天气中典型的弧状云（滩云）结构，预示著短时强降雨、雷暴大风等天气即将到来。

弧状云，通常依附于母云，并预示雷雨天气。该云层多形成于冷风前缘，冷空气推动暖湿空气抬升凝结，常分布于雷暴云前端或独立存在，伴随现象包括风力突变，雷雨大风等。