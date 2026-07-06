Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

末世妖象︱河北张家口现恐怖乌云 目击者：感觉会被吃掉︱有片

即时中国
更新时间：14:54 2026-07-06 HKT
发布时间：14:54 2026-07-06 HKT

河北张家口4日傍晚，天空出现异象，大片乌黑云层，状如海浪，张牙舞爪似压向地面，目击者纷纷惊呼，称乌云狰狞恐怖，令现场仿如末世，「感觉自己会被吃掉」。

强对流天气生弧状云

网上疯传的现场影片显示，在张家口一片草原，一群游客拍摄到天空出现如翻滚波浪的大片黑云，原本晴天的空中，迅速被如同大片的黑色布幕覆盖，云层低垂厚重、边缘整齐。

影片所见，乌黑云层推进时伴有狂风，但部份区域有金光自云中缝隙透出，明暗对比强烈，感觉超现实。

目击者被此气象奇观震摄，纷纷惊呼，有人称是妖云降临，有人询问是否龙卷风。

据当地气象部门指，事发时张家口已发出雷电黄色预警，提示将出现雷阵雨、短时强降雨、雷暴大风甚至冰雹。

而黑云过境约半小时后降下雷雨，雨势急促，降水后天空部分区域出现火烧云、云海景观。

气象部门解释，该乌云是强对流天气中典型的弧状云（滩云）结构，预示著短时强降雨、雷暴大风等天气即将到来。

弧状云，通常依附于母云，并预示雷雨天气。该云层多形成于冷风前缘，冷空气推动暖湿空气抬升凝结，常分布于雷暴云前端或独立存在，伴随现象包括风力突变，雷雨大风等。

 

最Hit
IB放榜2026｜圣保罗男女诞６状元 维多利亚圣士提反状元人数创新高
00:49
IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
教育新闻
1小时前
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
影视圈
48分钟前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
4小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
世界杯2026｜英格兰3:2淘汰墨西哥入8强 86世杯伤心地阿兹特克球场成功复仇
世界杯2026｜英格兰3:2淘汰墨西哥入8强 86世杯伤心地阿兹特克球场成功复仇
足球世界
5小时前
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮
随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮
时事热话
4小时前
01:32
大埔公路夺命车祸│死者爱锡家人 身兼数职养家 胞姊：佢系好好嘅弟弟
突发
7小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
时事热话
2小时前
黄智雯家居环境曝光 为拍片几乎走匀全屋 未见老公生活痕迹 TVB奖座沦「普通摆设」
影视圈
6小时前