解放军潜艇向太平洋试射战略导弹 评论：巨浪-3抗衡美国金穹系统

解放军昨日成功向太平洋发射一枚潜射战略导弹，军事评论员宋忠平对《星岛》研判，今次试射型号为去年九三阅兵首度亮相的「巨浪-3」潜射弹道导弹，射程逾1万公里，能有效抗衡将在2029年初面世的美国金穹导弹防御系统。中方事前曾通报日本、澳洲、新西兰等相关国家，据报日方曾要求中方重新考虑试射安排，澳方则指试射「破坏地区稳定」。中国外交部昨强调，试射不针对任何特定国家和目标，有关国家不要过度解读。

根据官方新华社公布，昨午12时01分，解放军海军1艘战略核潜艇向太平洋相关公海海域，成功发射1发携载训练模拟弹头的潜射战略导弹，准确落入预定海域。据报道，此次导弹试射是中方年度军事训练的例行性安排，已事先向有关国家作了通报，符合国际法和国际惯例，不针对任何特定国家和目标。

日本澳洲新西兰等事前收到通知

日本、澳洲、巴布亚新几内亚、新西兰等国证实，事前收到中国试射导弹的通知。日本政府昨表示，在接获中方通知后，已强烈要求中方重新考虑相关安排，避免导弹飞越日本上空等区域，对日本安全造成威胁。新西兰外长彼得斯昨称表示担忧，不希望中国将南太平洋作为测试导弹能力的场域。澳洲外长黄英贤批评，中国试射洲际导弹落入南太平洋的做法是「破坏地区稳定」。 对此，外交部发言人毛宁昨天表示，这是一次例行性的军事训练活动，不针对任何特定的国家和目标，事先已经向有关国家做了通报，符合国际法和国际惯例。她强调，有关的发射活动始终保持安全规范和专业操作，希望有关国家不要过度解读。

解放军核潜艇向太平洋试射战略导弹，图为导弹出水瞬间。 央视图片

官方未透露试射导弹型号，军事评论员宋忠平推测，这次试射的导弹是去年九三阅兵首度亮相的巨浪-3潜射弹道导弹。从发射轨迹来看，发射点约在渤海海域，目标点位于南太平洋某些公海，射程较远。

宋忠平介绍，巨浪-3是中国「三位一体」战略核力量的海基核力量，也是中国二次核反击的中坚力量，最大优势就是可以实现超远距离的打击，并拥有更强的突防能力。作为中国第三代潜射洲际弹道导弹，巨浪-3的射程可达1.2万至1.4万公里， 并具备携带6至10个分导式多弹头的能力。

「此次新型潜射洲际弹道导弹试验成功，证明中方拥有更先进的三位一体战略核力量，有助于维护自身的国家安全，也有助于应对来自于美国的核挑战。美国「金穹」导弹防御系统将在2029年初步打造成功，也未必能够有效拦截巨浪-3。」宋忠平说。

日菲启动海域划界谈判后，中国海警持续在台湾岛以东海域展开巡航，外界也有猜测试射针对日菲。宋忠平表示，此次试射和日菲划界无关。「不要高估日菲两国的战略地位，二者本质上都只是美国的棋子。巨浪-3的核心震慑目标，是针对太平洋彼岸的美国。」

他进一步解释：「说得更形象点，中国本次导弹试验，是大国棋手之间的博弈。真正能称得上是棋手的仅有中国、俄罗斯、美国；日本、韩国、菲律宾等国充其量只是棋子，他们根本没有下棋的能力，也不可能成为棋手。」

梁伊琪▍