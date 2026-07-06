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发网菌︱广州女梳化长出黑色小刷子 网民：终明白广东老人为何爱红木家具

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更新时间：12:26 2026-07-06 HKT
发布时间：12:26 2026-07-06 HKT

广州有女网民近日发现梳化（沙发）底生出大小不一的「黑色小刷子」，引起关注。经专家辨识小刷子原来是「发网菌」（黏菌），成熟后会喷出孢子，会对人造成过敏，影响健康。有网民笑称，终于明白广东老一辈为何钟情红木等实木家具。

会喷出孢子刺激呼吸道

《羊城晚报》报道，网民肉肉小姐近日表示，「有一天突然发现梳化底部，出现了几个黑黑的小点，一开始没在意，以为是脏了，结果过两天变大了，凑近一看发现像黑色小刷子，附近还有一些黑色粉末」，才惊觉情况不对。

广州有女子发现家中梳化长出广州女梳化长出发网菌。羊城晚报
广州有女子发现家中梳化长出广州女梳化长出发网菌。羊城晚报
广州有女子发现家中梳化长出广州女梳化长出发网菌。羊城晚报
广州有女子发现家中梳化长出广州女梳化长出发网菌。羊城晚报

「肉肉」将照片发到网上求助，经专家辨识，指黑色小刷子其实是为发网菌（Stemonitis）。资料指，为发网菌偏好在高温、潮湿及腐朽的木材表面生长，近期广东持续高温及降雨，室内湿度居高不下，若家具木框受潮腐坏，便容易成为黏菌繁殖环境。当孢子大量释放到空气中时，可能对呼吸道造成刺激，过敏体质或免疫力较差者更需留意。

「肉肉」指，考虑到健康和卫生问题，决定把已长出菌的梳化丢弃。

有网民指，终于明白广东老一辈为何偏爱红木家具，原因是实木耐潮，且没有填充物，不易滋生霉菌。

 

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