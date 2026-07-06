过度医疗︱陕西心梗翁遭一次拔光全口牙吸干存款 口腔医院遭顶格处罚

陕西一名63岁、体内装有4个心脏支架的男子，去年9月被当地一间口腔医院以「免费检查」为名，半强迫地拉进门诊。随后，门诊医生竟然不顾他当时只有一颗牙齿疼痛，强行将他全口12颗牙齿全部拔光，更将他户口内的所有存款1.88万元人民币全部刷清，最后只留下30元给他当车费，并任由他满嘴鲜血、狼狈地离开医院。事件引起当地卫健局等部门关注，指涉事口腔医院过度诊疗、误导消费者等，会顶格处罚及对责任人追责。

患者装有4个心脏支架

大风新闻报道，患者老李有冠心病、心梗、高血压、糖尿病、肾炎等疾病，搭了4个心脏支架。去年9月，被宝鸡大团圆口腔医院派车拉走「免费检查」。

在医院内，老李看见「上午种牙下午吃肉」、「无痛种牙」、「牙齿大团圆，活过100岁」等宣传，且在医生建议下，将全口剩余的12只牙齿一次过剥清，改做种牙10颗。



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老李的手机被工作人员收走，扫脸刷光他的银行卡、支付宝、微信里18800元，还被逼签下6200元的欠条。

老李手术完成后才获发还手机，通知儿子小李，小李赶到医院时，「大门紧锁，染血的纸屑散落一地，我爸孤零零地坐在输液室，牙全没了，嘴里咬著纱布，满嘴是血。」

右边牙关无法咬合

老李术后至今，右边无法咬合，至今回院调试13次仍未调好，面部与左臂持续疼痛麻木。

小李认为事件涉及过度医疗，多次向院方投诉，大团圆口腔张姓负责人回应，医师已依老李身体数据会诊并判定可拔全口牙，「诊疗过程不存在问题。」

事件在媒体曝光后，7月5日，宝鸡市渭滨区卫健局、市场监管局回应，他们对该报导高度重视，经专家论证，宝鸡大团圆口腔医院存在过度诊疗、病历书写不规范、发布虚假广告、欺骗误导消费者等行为。宝鸡渭滨区卫健局联合市监局，全面调查处置大团圆口腔医院一事，严肃约谈负责人，下发限期整改通知书，将顶格行政处罚，对相关责任人依法依规严肃追责。