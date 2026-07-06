「拳你好」︱深圳卫健委反吸烟用图被挑剔 网编反驳队上身被围攻

深圳卫健委与网民闹大交。有网民就一篇反吸烟科普帖的配图提出质疑，指烟民男多女少，图片却不必要地出现女性，结果被深圳卫健委网编在评论区留下「拳你好」这网梗反驳，触发网民围攻。

指控图片「重女轻男」

深圳卫健委7月3日发布「抽烟使人衰老」的反吸烟科普文，但被网民质疑指，深圳男性的吸烟率约30%，但女性吸烟率只有1%，但文章配图却出现女性，认为是与现实比例不符，甚至有对女性污名化之嫌。

留言引起网民大争论，各自提出数据与观点，支持者认为选用女性作配图，是为了吸眼球，对女性不公。

另一方网民则指，男性吸烟率将近30%，女性约1%，两项资料平均下来，整体数值是17.4%。统计公式演算法合规，合乎人群整体均值，认为放大性别争议失焦。

深圳卫健委删评图降温

不过，深圳卫健委的网编却反驳队上身，在评论区留下「拳你好」这内地网络潮语，却令事件急速升温。

所谓「拳你好」，源自「女拳」之意，是形容极端或偏激的女权主义者，「拳你好」常被用作反讽刻意挑起性别议题者。

大量网民批评深圳卫健委网编，认为其留言不当，「深圳是出了名的表演型市格哦」、「依旧逆我者皆打拳」、「又要抽又不让说，觉得抽烟挨骂就不要抽」、「女营运做了几个科普选题出圈了就换点子是吧」、「堂下何人竟敢状告本官」、「深圳是广东省的吧，感觉挺正常的在重男轻女方面」。

网民批评，起初挑剔配图「重女轻男」虽然不成立，但深圳卫健委网编却轻佻地用网络潮语反驳，却是不恰当使用公权力，将严重科普争议变成网上骂战。

事件发酵后，深圳卫健委已将惹起争议的评论删去，但话题热度持续，成为微博热搜。