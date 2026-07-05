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中国军事｜「四川舰」预计年底入列 完成电磁弹射及阻拦索安装｜有片

即时中国
更新时间：20:30 2026-07-05 HKT
发布时间：20:30 2026-07-05 HKT

中国海军「无人机航母」距离正式列装已进入最后倒数！央视新闻今日（5日）高调披露，中国自主研制的新一代076型两栖攻击舰首舰「四川舰」，在继2024年底下水及2025年完成首航试验后，其最新工程进度迎来关键突破：目前该舰的全纵通飞行甲板已完成标线划线，电磁弹射系统已就位，且降落阻拦索亦已全数安装完毕。

军事专家指出，这是四川舰甲板划线后的首度公开亮相，种种迹象预示其各项核心舰载机起降测试已接近尾声，新舰极有可能在今年底或明年初正式入列服役，成为全球首艘配备电磁弹射系统的「准航母」。

可「下饺子式」弹射大型无人机群 

四川舰满载排水量达4万余吨，在设计上打破了传统两栖攻击舰长期依赖「垂直或短距起降」战机的限制。四川舰开创全球先河，首次将以往仅配备于「超级航母」的电磁弹射和阻拦技术移植到两栖舰艇上。

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大陆军事专家张军社向央视解读，该电磁轨道能弹射30吨级的歼-35隐身战斗机、空警-600固定翼预警机，更重要的是能让「攻击-11」等隐身无人战斗机像「下饺子般」连续弹射，利用「无人机蜂群战术」完成远海对地、对海等多元作战任务，极大地提升了海空制空权与立体登陆的火力支援。

携手「福建舰」开创远海战力 

外观上，四川舰最引人注目的特征是采用了独特的「双舰岛」式上层建筑。前后两个舰岛各司其职：前舰岛专注于航行指挥与编队协同；后舰岛则专门负责航空管制，对大型无人机、直升机及友舰战机进行高效指挥调度，避免空中混乱。

此前，全球首艘采用常规动力电磁弹射技术的「福建舰」航空母舰已于2025年11月5日正式入列。军事专家预计，未来「四川舰」入列后，除了可担任两栖登陆编队的指挥中枢外，更可与055型万吨「大驱」及福建舰等组成航母特混编队，在南海及台海等热点水域协同作战，将人民海军的远海作战能力推向全新高度，进入三航母时代。

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