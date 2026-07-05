辽宁暴雨｜女外卖员遭急流冲走 热心女开车「筑墙」伙途人救回｜有片

暴雨无情，人间有爱！辽宁省朝阳北票市昨日（4日）突降罕见暴雨，多个路段瞬间化为泽国，更发生一宗惊心动魄的洪流卷人意外。一名约40多岁的女外卖员在送餐途中，连人带电单车被湍急的洪水击倒，并顺着急流疯狂冲走数十米，情况千钧一发。



危急关头，两名开车路过的女车主果断「横车」并排停泊，以钢铁车身在急流中「筑墙」阻挡，再伙同多名合力冲上的热心市民，成功将在鬼门关前挣扎的女外卖员救起。获救者除受惊过度外幸无大碍，善举随即引来全网激赞。

送餐途中遇急流倒地

据内媒引述目击者所说，事发于7月4日下午，朝阳北票市暴雨倾盆，部分地势低洼的路段积水深达膝部且水流极度湍急。涉事女外卖员当时正涉水送餐，未料被急流瞬间冲倒，随即与电单车一同顺流漂移，无法站立。

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路旁店舖的目击者见状，随即大声高呼求救。此时，驾车路过该路段的女车主王女士与李女士目睹险情，在未有任何犹豫下，心灵相通地将各自的私家车紧贴并排停放在路中央，硬生生阻断了急流的去路，亦成功将顺流冲下的外卖员与电单车「截停」在车身旁。

救人女车主：车撞坏不值一提

在两辆私家车成功减缓水流并拦截外卖员后，附近店舖及多名热心路人立刻冒着暴雨冲入水中，合力将女外卖员扶起并转移至路边的安全区域。女外卖员获救后，因死里逃生在现场受惊痛哭，经现场检查，除擦伤外并无大碍，随后赶到的消防员将她平安送回家中。

英勇救人的车主王女士事后谦虚表示，当时自己正准备接孩子放学，眼见同样是女性的外卖员在水里挣扎，便第一时间决定要把人截住。她直言：「同样都是女人，太有感触了。和人命相比，车子就算碰坏了也根本不值一提。」

另外，辽宁省气象台今日（5日）已发布暴雨及强对流蓝色预警，提醒公众未来一日多地仍有强降雨及雷暴大风，市民外出及外卖员送餐时务必提高警惕。