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明代鎏金观音菩萨像惊现「TCL广告」？ 国家一级文物首度进京巡展出事

即时中国
更新时间：20:00 2026-07-05 HKT
发布时间：20:00 2026-07-05 HKT

国家级国宝文物竟然惊现现代家电品牌广告？正在北京中国工艺美术馆展出的「青海丝路文物与瞿昙寺壁画艺术展」近日引发全网高度关注。

有细心的观展市民在欣赏核心展品、国家一级文物「明永乐款鎏金铜观音菩萨像」时，赫然发现从特定的仰视角度看去，观音像的裙摆及脚踝区域，竟然清晰浮现出「TCL」品牌字样及「9月28日」等现代报纸印刷广告字样。画面一出随即令舆论哗然。

中国工艺美术馆今日（5日）紧急回应，证实已拍照取证，因该馆无权擅开展柜，已急召文物出借单位青海省博物馆派专业人员到京进行紧急处置。

青海省博物馆「镇馆之宝」

据了解，涉事的「永乐款鎏金铜观音菩萨像」通高1.46米，是明代永乐年间朝廷御赐青海瞿昙寺的皇家造像，莲座镌刻有汉、藏、梵三体「大明永乐年施」款识。这尊佛像是国内现存体量最大的永乐宫廷鎏金铜菩萨造像，亦是青海省博物馆的「镇馆之宝」，属国家一级文物。是次展览是这尊国宝首次进京巡展，原本展期至8月31日。

明代鎏金观音菩萨像上现TCL广告字样。
明代鎏金观音菩萨像上现TCL广告字样。
明代鎏金观音菩萨像，是国家一级文物。
明代鎏金观音菩萨像，是国家一级文物。
明代鎏金观音菩萨像上现TCL广告字样。
明代鎏金观音菩萨像上现TCL广告字样。
「青海丝路文物与瞿昙寺壁画艺术展」宣传海报。
「青海丝路文物与瞿昙寺壁画艺术展」宣传海报。

疑因报纸油墨黏附

然而，近日有观众在现场仰观造像时，意外发现观音裙摆的鎏金表面，隐约浮现出类似报纸印刷的反光字样，细看之下竟是现代知名家电品牌「TCL」及「9月28日」等广告字眼，质疑国宝在保管或运输包装过程中遭到不当对待，导致报纸油墨因化学反应或高温「热转印」黏附在国宝表面。

青海博物馆急派专家赴京

《潇湘晨报》今日引述中国工艺美术馆发言人表示，馆方核实后已实地拍照取证，确实能透过展柜玻璃看到「TCL」相关文字。不过，馆方澄清本次展览由青海省博物馆主导承办，北京展馆仅提供场地，展柜开启、文物近距离查验与清理的权限均归属青海文博专业人员，展馆工作人员无法自行开柜处理。

馆方强调，单位领导高度重视此问题，已将取证照片同步反馈予青海省博物馆，后续将由青海方面派出具备特定操作权限的专家赴京对接处理。青海省博物馆工作人员亦证实该造像是该馆正规调拨外展的一级文物，但对于为何会印上现代广告字样，则表示目前原因尚待厘清。

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