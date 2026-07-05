人造太阳｜中国自主研发超导磁体成本狂悭75% 或2030年发首度电

被全球科学界誉为终极新能源的「人造太阳」可控核聚变，再次取得里程碑式的重大科技突破！据央视新闻今日（5日）报道，由中国自主研制的两款核聚变堆超导磁体，已于6月27日顺利完成技术验收和满工况参数测试。其中，作为紧凑型聚变实验装置核心大脑的「高温超导中心螺管线圈」，更是实现了100%技术国产化，令生产成本大幅暴跌七成五。



该核心装置预计将于2027年底建成，并计划于2030年前后，正式向全球演示利用核聚变发出人类的「第一度电」，正式开启无限清洁能源的新纪元。

材料成本每米400元降至100元

报道指，核聚变超导磁体一直被视为核聚变工程化链条中「最难制造」的关键部件。经过科研团队长达六年的艰苦努力，是次完成测试的超导磁体，成功在原材料、内部结构、核心装备到加工工艺上，实现了100%自主国产化。

全高温超导托卡马克装置「洪荒70」。新华社

全高温超导托卡马克装置「洪荒70」。新华社

全高温超导托卡马克装置「洪荒70」。新华社

随着技术完全自主，超导材料的成本出现「断崖式」下跌：过去同样的超导材料一米售价高达400元人民币，如今成功降至仅100元人民币，降幅高达75%。此外，是次新型线圈的重量、尺寸与储能容量均远超以往规格，单个线圈重量由350吨大幅提升至580吨，这意味著未来「人造太阳」所能产生的能量与发电规模将会更大。

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1升海水能量等同300升汽油

按照目前主流的科学路径，可控核聚变主要利用从海水中提取的轻原子核「氘」作为燃料。一公升海水聚变所产生的能量，相当于燃烧300公升汽油，且过程中几乎不产生放射性核废料，亦完全没有碳排放。地球海洋中蕴藏约45万亿吨氘，足以维持人类发展数十亿年，因此各发达国家均将「人造太阳」视为必须拿下的核心技术。

事实上，中国的「人造太阳」近年一直在加速刷新世界时间表。早在2025年1月，被称为「东方超环」的全超导托卡马克实验装置（EAST），已成功实现「1亿摄氏度等离子体稳态运行1,066秒」，刷新世界纪录。是次超导磁体技术的补齐，无疑为中国率先在2030年实现核聚变商业发电奠定了坚实基础。