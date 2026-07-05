建党105周年︱新华社评论员文章 「中共的领导必须是全面的、系统的、整体的」

上周三（1日）的中国共产党成立105周年大会上，总书记习近平发表讲话称，斗争与反腐是当中重点，他强调，必须清除一切损害党的先进性和纯洁性的因素，以自我革命精神完善自己；面对敌人，无论对方如何强大，也要毫不畏缩。同时提出，全党要时刻准备经受「风高浪急甚至惊涛骇浪」的重大考验，新华社今日（5日）发表评论文章强调，中共的领导必须是全面的、系统的、整体的。



文章写道，习近平强调，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势，是党和国家的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所系、命运所系。



文章称，党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。党的领导必须是全面的、系统的、整体的，必须体现到经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和国防军队、祖国统一、外交工作、党的建设等各方面。



文章写道，事在四方，要在中央。坚持党的领导，首先是坚持党中央权威和集中统一领导。新征程上，必须坚定拥护「两个确立」、坚决做到「两个维护」，把党的领导落实到党和国家事业各领域各方面各环节，确保全党在思想上、政治上、行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致，确保中国社会主义现代化建设正确方向，确保拥有团结奋斗的强大政治凝聚力、发展自信心，汇聚起齐心协力推进强国建设、民族复兴伟业的磅礡力量。

