冷气藏蝠｜浙男洗冷气机惊揭内藏十多只蝙蝠及大量粪便 专家教4招防老鼠壁虎入侵｜有片
更新时间：17:05 2026-07-05 HKT
发布时间：17:05 2026-07-05 HKT
发布时间：17:05 2026-07-05 HKT
开冷气若闻到异味，切勿掉以轻心，里面随时藏有惊人「访客」！浙江嘉兴一名冷气维修师傅上门清洗空调时，拆开室内机盖板后赫然发现内部藏有十多只蝙蝠挤成一团，同时有大量蝙蝠粪便掉落，场面吓人。事件曝光后随即引发网民热议，专家亦借此提醒市民，冷气室内机与室外管道连接的墙洞若未封妥，极易成为蝙蝠、老鼠及壁虎的藏身之所，恐成家居衞生与传播病毒的隐患。
开冷气飘异味预约清洗揭发
综合内媒报道，涉事的冷气清洗师傅何先生于7月3日前往客户家中提供服务。住户表示，该房间因长时间无人居住，近期重新启用时，仅察觉到冷气机运作时不断飘出怪异臭味，于是预约清洗服务，未料竟揭开一幕家居噩梦。
何师傅透露，当他拆开冷气机盖板时，看到内部有黑漆漆的物体在蠕动。他起初还以为是老鼠，但细看之下才惊觉是一大窝黑压压的蝙蝠。他随即打开房间窗户将蝙蝠驱离，并对冷气机内部遗留的大量蝙蝠粪便进行了彻底的消毒与清理。他推测，这些蝙蝠是经由冷气机连接管通往室外的墙壁孔洞钻入机身内，并将其当成安乐窝。
专家有话说
大批网民在评论区纷纷表示大开眼界，不少人亦分享类似的惊悚经历，指除了蝙蝠外，壁虎、老鼠及蟑螂等亦经常在冷气机内「安家」。
专家指出，冷气机连接管出墙后的孔洞若有缝隙，便会成为小动物进入室内的「快速通道」，并提醒使用冷气机时，应该注意以下几点：
- 定期清洗，保持冷气机空调内部的清洁，避免细菌滋生。
- 检查冷气机外机的孔洞是否封闭，防止小动物进入。
- 如果发现冷气机有异味或者异常情况，要及时联系专业人员进行检查和维修。
- 在冷气机使用高峰期，要注意冷气机的负荷，避免长时间连续运行，以免冷气机过热。
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