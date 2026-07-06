Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

自来野猪变「摇钱树」配种每次¥1000 带挈主人每月赚两万︱有片

即时中国
更新时间：07:00 2026-07-06 HKT
发布时间：07:00 2026-07-06 HKT

广东有男子两年多前好心喂一只饿极小野猪食面，小野猪之后连续多天自行回来讨食，男子终将野猪收养当宠物。小野猪现在抖音有近22万粉丝，加上每次配种有¥1000「肉金」，每月收入逾2万元，较主人打工收入还高。

网红猪粉丝直逼22万

第一视场及网上资料，小野猪「面条」2024年11月，闯入罗先生的家，罗先生见小野猪可爱又像饿了很久，于是煮了盆面给小野猪。

想不到，小野猪之后连续多天，每天也自己跑到罗先生家讨食，罗先生于是收牠收养，当作宠物。

「面条」变家猪后，变得好食好住，罗先生也将牠的生活日常放到抖音，没想到颇受网民欢迎，「面条」粉丝至今已近22万，成为网红猪。

流量带来的收入外，「面条」现在已长大至可以配种，每次收费一千元，「牠可以发泄，我也可以赚钱，双赢」。

相关新闻：成都搜救犬「黑崽」被盗杀 迷晕后入袋打死取肉贩卖

罗先生指，「面条」现在每日的伙食费约要10元，牠意外在网上受欢迎后，以牠做主题拍自媒体，短片收入加上配种，已经较自己人工高，「上个月赚了2万多」。

罗先生还透露，养「面条」之初，也曾一度带牠到山上，打算放生牠，但失败。后来广东科学院动物研究所胡教授指出，小野猪当初可能是母亲死了在流浪，之后谁喂牠便会当对方是主人，会跟著对方。不过，也要注意小野猪会不断长大，体重可以达50公斤，一旦牠觉得有人想攻击自己，反应可以很大和有威胁性。

网民纷纷表示，「他居然拉猪去卖」、「人家拿你当哥们，你拿哥们当工具」、「我也想发泄」、「这样的猪肉会不会香点」、「你们这猪吃的还不赖嘛 还有面条呢」、「别吃 它日后会救你的命」。

 

最Hit
世界杯2026｜夏兰特梅开二度 挪威2：1挫巴西闯8强再创历史。美联社
世界杯2026｜夏兰特梅开二度 挪威2：1挫巴西闯8强再创历史
足球世界
2小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
22小时前
据悉，沪江维多利亚学校共有9名学生取得满分45分。资料图片
IB放榜2026｜沪江维多利亚圣士提反 状元人数均创历年新高
教育新闻
8小时前
大埔公路夺命车祸│死者爱锡家人 身兼数职养家 胞姊：佢系好好嘅弟弟
突发
10小时前
谭咏麟亲解与陈百祥不和传闻：方向不一样 揭与曾志伟识于微时属世交丨一周星星
谭咏麟亲解与陈百祥不和传闻：方向不一样 揭与曾志伟识于微时属世交丨一周星星
影视圈
9小时前
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
影视圈
15小时前
第72期六合彩，将于今晚进行新一期搅珠。资料图片
六合彩︱头奖$1300万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
10小时前
新疆自驾游︱一家三口遇山洪 母子落车遭卷走失踪8天遗体寻获
新疆自驾游︱一家三口遇山洪 母子落车遭卷走失踪8天遗体寻获
即时中国
9小时前
佛得角球返国获英雄式欢迎　数万人接机　机场职员跪拜致意。路透社
世界杯2026｜佛得角球返国获英雄式欢迎 数万人接机 机场职员跪拜致意
即时国际
4小时前
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
投资理财
20小时前