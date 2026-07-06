自来野猪变「摇钱树」配种每次¥1000 带挈主人每月赚两万︱有片

广东有男子两年多前好心喂一只饿极小野猪食面，小野猪之后连续多天自行回来讨食，男子终将野猪收养当宠物。小野猪现在抖音有近22万粉丝，加上每次配种有¥1000「肉金」，每月收入逾2万元，较主人打工收入还高。

网红猪粉丝直逼22万

第一视场及网上资料，小野猪「面条」2024年11月，闯入罗先生的家，罗先生见小野猪可爱又像饿了很久，于是煮了盆面给小野猪。

想不到，小野猪之后连续多天，每天也自己跑到罗先生家讨食，罗先生于是收牠收养，当作宠物。

「面条」变家猪后，变得好食好住，罗先生也将牠的生活日常放到抖音，没想到颇受网民欢迎，「面条」粉丝至今已近22万，成为网红猪。

流量带来的收入外，「面条」现在已长大至可以配种，每次收费一千元，「牠可以发泄，我也可以赚钱，双赢」。



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罗先生指，「面条」现在每日的伙食费约要10元，牠意外在网上受欢迎后，以牠做主题拍自媒体，短片收入加上配种，已经较自己人工高，「上个月赚了2万多」。

罗先生还透露，养「面条」之初，也曾一度带牠到山上，打算放生牠，但失败。后来广东科学院动物研究所胡教授指出，小野猪当初可能是母亲死了在流浪，之后谁喂牠便会当对方是主人，会跟著对方。不过，也要注意小野猪会不断长大，体重可以达50公斤，一旦牠觉得有人想攻击自己，反应可以很大和有威胁性。

网民纷纷表示，「他居然拉猪去卖」、「人家拿你当哥们，你拿哥们当工具」、「我也想发泄」、「这样的猪肉会不会香点」、「你们这猪吃的还不赖嘛 还有面条呢」、「别吃 它日后会救你的命」。