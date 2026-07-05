新疆火焰山达84℃ 游客体验沙堆焗熟鸡蛋
更新时间：15:35 2026-07-05 HKT
发布时间：15:35 2026-07-05 HKT
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6月内地多处高温日数破纪录。踏入7月，大范围高温持续。7月2日，新疆吐鲁番最高气温达47℃。
在火焰山景区内，当日下午3时，巨型「金箍棒」温度计显示，火焰山脚下裸露沙石表面的温度已达84℃，刷新今年入夏以来当地地表温度的最高纪录。
连日高温今沙窝可烘烤鸡蛋，不少游客体验后直呼口感鲜香如同户外烧烤。另有网民调侃：悟空快去借芭蕉扇
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