新疆火焰山达84℃ 游客体验沙堆焗熟鸡蛋

6月内地多处高温日数破纪录。踏入7月，大范围高温持续。7月2日，新疆吐鲁番最高气温达47℃。

新疆火焰山景区日钢棒温度计显示84℃。央视截图

新疆火焰山景区日钢棒温度计显示84℃。央视截图

放在沙堆上的鸡蛋都热。北京时间

放在沙堆上的鸡蛋都热。北京时间

在火焰山景区内，当日下午3时，巨型「金箍棒」温度计显示，火焰山脚下裸露沙石表面的温度已达84℃，刷新今年入夏以来当地地表温度的最高纪录。



连日高温今沙窝可烘烤鸡蛋，不少游客体验后直呼口感鲜香如同户外烧烤。另有网民调侃：悟空快去借芭蕉扇