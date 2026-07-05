陕西9岁女童赞单车靓摸一下 遭同䢂恶妇掌掴至脸肿
更新时间：15:30 2026-07-05 HKT
发布时间：15:14 2026-07-05 HKT
发布时间：15:14 2026-07-05 HKT
只因随口一句赞赏，竟然招来无情的暴力对待！陕西省渭南市近日发生一宗令人发指的「未成年人升降机内被掌掴」事件。一名年仅9岁的女童在屋苑升降机内，因看见同梯一名女子的单车十分精致，随口夸赞了一句「好漂亮」并伸手触碰了一下单车手把。岂料该名女子竟突然情绪失控，手持钥匙当场狠狠掌掴女童。女童回家后因害怕不敢声张，直至家长发现其面部红肿，追问下查看闭路电视才揭发事件。当地警方今日（5日）发表最新通报，证实接报后已第一时间立案调查，目前案件已依法处理。
女车主执锁匙突掴女童
据陕西渭南临渭公安今日发布的警情通报，事发于屋苑电梯内。受害女童的小姨张女士透露，当时外甥女在楼下玩耍后搭䢂（升降机）回家。䢂内，女童注意到一名女子推着一部单车，便天真无邪地随口赞了一句「好漂亮」，并顺手摸了单车手把一下。
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没想到，该名女子竟当场暴怒。手中拿着钥匙的她，竟顺势发狂用力掌掴女童的脸部，随后离去。女童受惊过度，回家后瑟缩一旁不敢向家人提起，直至家长发现其脸部明显红肿，几经询问下取得升降机监控录像（CCTV），惊见施暴画面后愤而报警。
家属痛斥：孩子心理创伤谁承担？
张女士无奈表示，家属报警后，对方起初不肯露面，仅由丈夫带孩子前往医院进行身体检查。张女士极为愤慨地表示：「身体检查虽然做完了，但她才9岁，这对她造成的心理创伤，究竟谁去承担？」
临渭公安今日通报指出，警方接报后高度重视，已第一时间立案调查。目前案件已依法规处理完毕。由于案件涉及未成年人隐私，具体处理细节依法不予公开。警方同时呼吁公众不造谣、不传谣，避免对受害人及家属造成二次伤害。
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