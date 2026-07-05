牧原集团︱入职培训要「像猪一样奉献」 网民质疑公然PUA

中国养猪龙头牧原集团的职工培训引起外界关注。有网民介绍牧原的培训文章，当中大篇《拜猪文》，出现「愿意像猪一样坦然地奉献出我们的一切」内容，被网民质疑是公然PUA（精神操控）员工，要求员工无条件牺牲。牧原否认相关内容是让员工无偿地奉献、燃烧自己。

官方：没有刻意洗脑

据《南方都市报》指，近日有网民发帖，展示了牧原的培训员工资料，当中企业文化的素材中，有一篇《拜猪文》，内容出现「猪的精神就是牧原人精神的写照」、「我们也愿意像猪一样，坦然地奉献出我们的一切」等。

网民批评，《拜猪文》的内容是要求员工学猪一样，无条件奉献，企图精神操控打工人，「奉献精神需双向奔赴，单向感恩易成职场枷锁！」、「敬业精神可以升华，如此类比略显荒诞」、「当时觉得企业文化与我不太适配，没去」、「我就说它不涨停是有原因了，原来如此」、「职场PUA新套路：神化动物打工」、「妥妥的pua..」、「以猪为师，学敬业奉献精神」、「这些员工都是傻子吧」。

红星新闻报道指，牧原股份回应称，公司深耕于生猪产业，《拜猪文》是创始团队2012年所写，是20年养猪的实践与感悟，培训中主要是为了引导员工敬畏生命、尊重事业、创造价值，服务社会。没有刻意洗脑、PUA、要求员工无底线奉献牺牲的导向。

公开资料，牧原创立于1992年，2014年在深圳证券交易所上市，2026年在香港交易所上市。现已形成集饲料加工、生猪育种、生猪养殖、屠宰加工为一体的猪肉产业链。